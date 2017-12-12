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Первый форум регионов Беларуси и Украины запланирован на 2018 год

13.12.2017 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Первый форум регионов Беларуси и Украины запланирован на 2018 год

фото: newsbel.by

Мероприятие пройдет в Гомеле.

Создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году в Гомеле первого форума регионов Беларуси и Украины, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятия. При необходимости оргкомитет может привлекать к этой работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
 

 
Теги: Гомель
 
 
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