Лукашенко планирует «серьезный диалог» с Путиным в ближайшее время

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Президент Беларуси заявил о своих планах встретиться с российским коллегой в скором времени.

Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, передает ТАСС .

"В ближайшее время мы будем встречаться с президентом России. У нас намечается серьезный диалог", - сообщил Лукашенко в среду, выступая на съезде ученых в Минске.