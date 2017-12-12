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Лукашенко планирует «серьезный диалог» с Путиным в ближайшее время
13.12.2017 16:00 — Разное | Ежедневник
фото: news.tut.by
Президент Беларуси заявил о своих планах встретиться с российским коллегой в скором времени.
Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, передает
"В ближайшее время мы будем встречаться с президентом России. У нас намечается серьезный диалог", - сообщил Лукашенко в среду, выступая на съезде ученых в Минске.
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Президент Беларуси заявил о своих планах встретиться с российским коллегой в скором времени.
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