Идея для новогоднего подарка: 5 отличных смартфонов не дороже 700 рублей

До наступления Нового года осталось чуть больше двух недель, и еще не поздно задуматься о выборе подарков. Недавно мы рассказывали о пяти сбалансированных смартфонах и пяти полезных гаджетах , цена которых не превышает 300 рублей.

В сегодняшней подборке — лучшие (на наш взгляд) смартфоны стоимостью до 700 рублей.

Xiaomi Mi A1

Основная «фишка» этого аппарата — операционная система Android 7.1.2 (со скорым обновлением до Android 8 Oreo) без сторонних оболочек и других дополнительных настроек, которая выглядит в точности как на флагманских смартфонах Google Pixel.





Гаджет изготавливается из металла, сканер отпечатков пальцев — на задней стороне устройства. Из дополнительных плюсов выделяется возможность установки сразу двух SIM-карт формата nano-SIM или одной «симки» и карты памяти microSD (читайте наш обзор ).

Разрешение 5,5-дюймового IPS дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей. Процессор — Snapdragon 625, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти. Емкость аккумулятора — 3080 мАч. Этого хватает на день-полтора активного использования.

В сочетании с «чистой» операционной системой подобные характеристики превращают Xiaomi Mi A1 в один из самых сбалансированных аппаратов по соотношению цена/качество. Чем не отличный подарок?

Nokia 6

Еще один смартфон с практически чистой операционной системой Android 7.1. Корпус гаджета выполнен из алюминия, сканер отпечатков пальцев расположен в клавише Home на фронтальной стороне аппарата. Есть поддержка одновременной работы с двумя SIM-картами.





Диагональ экрана Nokia 6 составляет 5,5 дюйма, разрешение — Full HD (1920 на 1080 пикселей). Процессор в сравнении с Xiaomi Mi A1 менее производительный — Qualcomm Snapdragon 430. Оперативной памяти в устройстве 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Последнюю можно расширить картами microSD (слот совмещен с местом для второй SIM-карты). Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Разрешение одинарной основной камеры устройства составляет 16 Мп, фронтальной — 8 Мп. Однозначно рекомендуем в этом ценовом диапазоне!

Huawei Mate 10 Lite

Самая новая модель в нашей подборке и тоже отличный кандидат для новогоднего подарка.

Смартфон может похвастаться практически безрамочным IPS-экраном с диагональю 5,9 дюймов, соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К другим особенностям устройства относится сдвоенная основная и фронтальная камеры разрешением 16+2 Мп и 13+2 Мп соответственно. В обоих случаях дополнительный модуль используется для создания фотографий с эффектом размытия заднего фона (боке).

Днем при хорошем освещении фотографии могут похвастаться правильными цветами и достаточной детализацией. В вечернее время суток на снимках появляется большее количество шумов, но даже в таком случае качество снимков остается на хорошем уровне (смотрите наш обзор ).





Корпус гаджета изготавливается из металла, есть поддержка работы с двумя SIM-картами. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне устройства. К другим техническим характеристикам относится процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Емкость встроенного аккумулятора — 3340 мАч. Полного заряда хватает примерно на день использования.

Samsung Galaxy A7 (2017)

Топовый смартфон в А-серии 2017 года, корпус которого выполнен из стекла и металла. За год смартфон успел значительно подешеветь и стать прекрасным вариантом в нашем ценовом диапазоне (до 700 рублей).

Одна из главных отличительных черт аппарата в сравнении с моделями других производителей — защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что гаджет спокойно можно погружать в воду на глубину до полутора метров на 30 минут.





Кроме того, смартфон поддерживает одновременную работу сразу с двумя SIM-картами и картой памяти microSD. Сканер отпечатков находится в физической клавише «Домой» на передней стороне устройства.

Разрешение 5,7-дюймового AMOLED-дисплея смартфона составляет 1920 на 1080 пикселей, процессором выступает чип Exynos 7880. Последний дополняется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3600 мАч. В интенсивном режиме использования гаджет у нас протянул около двух суток (обязательно почитайте обзор ).

Разрешение одинарной основной и фронтальной камер смартфона составляет 16 Мп. Качество снимков — выше среднего.

Xiaomi Mi Max 2

Главная «фишка» аппарата — огромный 6,44-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек. Так что он станет прекрасным новогодним подарком для любителей «лопатофонов» (читайте наш обзор устройства).





Второй плюс Mi Max 2 — аккумулятор емкостью в 5300 мАч. Благодаря ему и энергоэффективному процессору Snapdragon 625 от одного полного заряда аппарат может с легкостью «прожить» пару суток. К другим техническим характеристикам относится 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Корпус гаджета изготовлен из металла. Поддерживается работа одновременно с двумя SIM-картами. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне аппарата.