Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с «Грифонами» выиграл минский оборочный турнир к финалу соревнований «Золотая шайба», 13-летнего Колю признали лучшим нападающим. Победу на этом этапе «Грифоны» оспаривали с командой «Медведь». SPORT.TUT.BY рассказывает, кто такие «медведи» и как они сдерживали Лукашенко, боялись, но все же ввязались в заварушку с участием Коли.





За полчаса до начала матча капитан «Медведя» 14-летний Даниил Поздняков долго подбирал слова, описывая эмоции перед встречей с «Грифонами» Николая Лукашенко. Сперва он сказал, что ему боязно, а потом поправился — имел в виду волнение. Партнеры Позднякова Александр Головач и Иван Лихтарович поддержали вожака.

— Николай — спокойный человек, — отметил Ваня Лихтарович. — Но вдруг… При параде на нервах может случиться эпичная драка! Это добавит зрелища матчу.

— Я тебе добавлю! — припугнул мальчишку менеджер команды Владимир, отец защитника Жени Корчеменкова. — Николай — нормальный обычный ребенок. Такой же пацан, как и вы! Любит хоккей.

Потасовка с участием сына президента примерно за две минуты до конца матча все же случилась. Но обо всем по порядку.



Николай Лукашенко — справа.

Команда «Медведь» образовалась на волне интереса к хоккею после минского чемпионата мира 2014 года и строилась на ребятах, которые проявили интерес к виду спорта слишком поздно для зачисления в спортшколы (9−11 лет) или были отчислены. Какое-то время «Медведь» базировался в минском ледовом дворце на Притыцкого, а затем переехал на «Чижовка-Арену». Сейчас в команде восемнадцать человек, много ребят из Заводского района, но представляет она Московский, который согласился оказать финансовую помощь и помог заявиться в «Золотую шайбу», где ребята в 2017 году дошли до финала городских отборочных соревнований в старшей возрастной группе. Тем не менее основная нагрузка по финансированию команды приходится на родителей.

— Думаю, что со своей главной задачей мы уже справились, — считает Владимир Корчеменков. — Мы хотели показать, что и такие пацаны, которые поздно начали играть в хоккей, на что-то способны. Этот год последний, когда по возрасту они еще могут выступать на «Золотой шайбе», то есть больше шансов заявить о себе здесь не будет.

— В «Грифонах» же все — спортшкольники. У них по шесть полуторачасовых занятий в неделю, а когда мальчишки тренируются с Николаем Александровичем (Колей Лукашенко. — Прим.ред.), то и по семь-восемь. У нас три часовых тренировки в неделю, — пояснил наставник «медведей».

С 2015 года их тренирует человек, прошедший через фарм-клуб ярославского «Локомотива», минские «Юниор» и «Керамин», а также «Могилев». Денису Могилатову 29 лет. Ушел из хоккея, когда прекратилось финансирование в последнем клубе, за который он выступал. Сотрудничество с «Медведем» началось с предложения помочь команде завершить сезон и длится до сих пор.





— В «Грифонах» много играют на Николая Александровича, — разбирает оппонента Денис. — Ребята в его звене могут долго возить шайбу и ждать, пока он откроется. Отчасти в этом наше преимущество. Если сыграть с Николаем Александровичем плотно, то остальные не будут знать, что делать. То есть надо побыстрее прессануть, создавать плотность в своей зоне, не оставлять пустые участки поля.

— Коле ведь 13. Почему вы его называете по имени и отчеству?

— Так уважительнее. Может, это когда-то поможет. К тому же я хорошо общаюсь с Дмитрием Юрьевичем (Басковым, тренером команды «Грифоны». — Прим.ред.).

— Силы в финале будут неравны, верно?

— Да, потому что Басков — директор ДЮСШ «Динамо» по хоккею. А я собираю состав из тех, кто к нам приходит. Это дети, которые были никому не нужны в принципе. Начали заниматься хоккеем только в 11 лет, а не в 6. Для меня и для детей проверить себя на фоне «Грифонов» — испытание. Хочется доказать, что мы лучше, чем спортшкольники.



Фото из личного архива Даника Позднякова

На финал «медведи» выставили всего две пары защитников. В их числе капитан Даниил Поздняков. Игровой номер, амплуа и роль в команде роднят его с лидером обороны минского «Динамо» Владимиром Денисовым. Неудивительно, что Поздняков проводил много времени на льду в соперничестве с нападающим «Грифонов» Лукашенко. До нынешней встречи Даник уже дважды играл против сына президента, а потому был уместен вопрос:

— Как же против него действовать?

— Играть не в шайбу, а в тело, — не задумываясь ответил Поздняков. — Хотим выиграть. Думаю, всем надоело, что каждый год побеждает Центральный район («Грифоны» представляют его. — Прим.ред.).





— Большая ответственность ляжет на нашего вратаря, — сказал Иван Лихтарович, нападающий «Медведя». — Ведь если всю нашу пятерку игроков на льду разведут, как собачек, но не забьют, то это ничего не значит. Нам надо пожестче начать. Сразу забить — желательно восемь раз, чтобы уже сто процентов выиграть за счет правила досрочной победы. В общем, надо начать агрессивно, не давать им поднять голову, так как вернуться в борьбу, если «посыпимся», будет крайне сложно. Думаю, все решится в первом периоде и начале второго.

— Будете ли просить Николая о селфи после матча?

— А чем он отличается от нас? Президент — такая же работа, как любая другая, — с нескрываемым зарядом на борьбу отвечает Лихтарович.

— Ребята с Николаем фотографировались несколько лет назад, — вспомнил Владимир Корчеменков. Менеджер команды все время присутствовал во время разговора с юными хоккеистами. — Николай открыт для общения. Видимо, сказывается хорошее воспитание.











Финал минского отбора проходил на малой площадке «Чижовка-Арены», трибуны заполнились. Кто-то сидел на ступеньках. Можно было встретить родителей в свитерах «Медведя», школьников, в том числе одноклассников Позднякова, Головача и Лихтаровича — ребят из 34-й, 12-й и 47-й школ.

— Они прогуливают уроки, — смеялись «медведи». — Их освободили от последних занятий, только чтобы пришли на хоккей.

В раздевалке перед выходом на лед тренер Денис Могилатов попросил подопечных поприветствовать Влада Маковецкого: он праздновал день рождения. Пожелал ему обходиться без травм и предложил мальчишкам сделать подарок и себе, и Владу, одержав победу над «Грифонами». Затем Денис настоял на том, чтобы все присели «на дорожку», выдержал паузу и скомандовал: «Все, давай! Пошли!»

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Ставка «Медведя» на агрессивное начало сыграла. Они открыли счет в поединке к середине первого периода. Коля Лукашенко забил в большинстве и уравнял положение, после чего отметился результативной передачей. К середине матча «медведи» уступали уже в две шайбы. Они прилагали усилия, чтобы отыграться. В третьем периоде встать в зоне соперника долго не получалось.

За две минуты до финальной сирены тренер Денис Могилатов снял с игры вратаря и выпустил шестого полевого хоккеиста. Давление на ворота «Грифонов» возрастало, что вылилось в потасовку. В центре событий оказались наши герои Поздняков, Головач, Лихтарович и два габаритных игрока со стороны Центрального района, что можно видеть на фото. Судья-информатор объявил, что за грубость малым дисциплинарным штрафом наказаны Иван Лихтарович и Николай Лукашенко. Позже «голос» уточнил, что наказание понес не Лукашенко, а Таболин.

По версии «медведей», именно Таболин стал зачинщиком конфликта. Он толкнул Лихтаровича в спину, Ваня ответил. Затем в эпицентре событий оказался Коля Лукашенко.

— Драка с Лукашенко почти случилась, но Саня что-то забоялся, — «напихал» партнеру Иван Лихтарович.

— Ваня смотрел на меня, а я на него, — вспомнил эпизод Саша Головач. — Промелькнула искра — бой, безумие. В итоге судьи вовремя разняли.

— Шоу не получилось? — вопрос капитану «Медведя» Данику Позднякову.

— Да, как хотелось, не получилось. К сожалению. Надо было повеселить зрителей в концовке. Хотелось, чтобы хоть что-то о матче запомнилось. Это ведь был последний год, когда могли выиграть городской отборочный турнир, расстроены. Хотели победить. Проиграли из-за своих ошибок.

Интересно, что, если считать случившееся за драку, то, выходит, Коля Лукашенко оформил хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал голевую передачу и подрался.











После матча Денис Могилатов раздавал «медведям» премии.

— «Призовой фонд» родители собрали? — спрашиваем у Владимира Корчеменкова.

— Нет, это суточные от Московского района.

— За каждый игровой день детям платят?

— Да.

— И подходим с 5-рублевыми купюрами, чтобы я отдал сдачу. Каждому нужно выдать 25 рублей, а у меня только «двадцатки»! — кричал на всю раздевалку тренер.

Дети одалживали друг у друга, просили родителей подсобить. Когда половина команды поставила подпись за передачу денег, напряжение спало. В «банке» у Дениса было достаточно мелочи.





— Проиграли где-то из-за короткой скамейки, из-за неопытности, а что касается самоотдачи, то тут я доволен, — подвел итоги финала для своей команды Могилатов. — При счете 1:3 просил ребят не опускать носы, так как оставалось еще много времени. На третий период, считаю, обеих команд не хватило физически. И Центральный район, и мы «подсели», так как обе команды играли практически в два звена.

— Мужской «разговор» ребят в конце матча понравился?

— Нам надо было забивать, поэтому парни лезли на ворота, а не драться. Шли на добивание. Естественно, сопернику это не понравилось, и понеслась. Уступили, но, думаю, «на республике» отыграемся. Если снова встретимся, все будет по-другому.

Финальный этап республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе пройдет с 3 по 7 января. В те же сроки состоится XIV международный Рождественский турнир любителей хоккея, в котором ожидается участие главы государства Александра Лукашенко.