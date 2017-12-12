Интифада третья и не последняя: что принесет с собой пятница

Первоначально интифада (прим. Sputnik от араб. – восстание) была формой вооруженной борьбы арабов против еврейского государства. После создания Израиля они ставили своей целью полное освобождение территории Палестины от еврейских поселений.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока

В настоящее время под интифадой подразумевается борьба палестинцев с Израилем за контроль над Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа.

Новые акты насилия на палестинских территориях спровоцировало выступление президента США Дональда Трампа, в котором он заявил о признании Иерусалима, как столицы государства Израиль, и переносе туда американской дипмиссии.

Палестинское движение ХАМАС в свою очередь во вторник 12 декабря объявило о начале третьей интифады. Что это за движение и чем оборачивались предыдущие?

Первая интифада

После "шестидневной войны" 1967 года Израиль взял под свой контроль значительные палестинские территории, но ключевым приобретением стал Восточный Иерусалим.

ООН не признала за Израилем права считать Иерусалим единой и неделимой столицей своего государства, как и в целом мировое сообщество.

На протяжении последующих двух десятилетий от территориальных притязаний на Сектор Газа отказался Египет, вслед за ним от претензий на Западный берег реки Иордан отказалась и Иордания. В некотором роде палестинцы оказались один на один с Израилем в своей борьбе за право создания национального государства.

Росту напряженности в регионе способствовала и демогрфическая ситуация. В палестинских анклавах традиционно высокая рождаемость и низкий уровень социального обеспечения. Гораздо тяжелее были условия, в которых находились палестинские беженцы в лагерях на территории сопредельных государств.



© AFP/ NOORULLAH SHIRZADA Чучело Трампа сожгли у посольства США в Ливане

Политическая неопределенность, социальная напряженность и экономическая зависимость палестинских территорий от дотаций привели к радикализации палестинцев.

Формальным поводом к вооруженному противостоянию палестинцев и израильтян стало обыкновенное ДТП, в котором водитель израильтянин сбил на грузовике нескольких арабов.

Авария со смертельным исходом, случившаяся 9 декабря 1987 года, стала точкой отсчета для первой интифады. Основными формами борьбы палестинцев были групповые нападения молодежи на армейские патрули с использованием в качестве оружия камней и бутылок с зажигательной смесью.

Протесты охватили Сектор Газа, Западный берег реки Иордан и территории, которые занял Израиль в 1967 году. Израильтяне жесткими мерами пресекали любое сопротивление палестинцев, также широко распространилась практика наложения крупных штрафов и конфискации имущества у протестующих.

Переломным моментом в признании палестинского национально-освободительного движения стало провозглашение Организацией освобождения Палестины 15 ноября 1988 года независимости.

ООП декларировала признание раздела Палестины на арабскую и еврейскую части, в том случае, если Израиль обязуется освободить территории занятые в ходе "шестидневной войны" и ликвидации на этих землях еврейских поселений. Ключевым аспектом, который позволил палестинцам выйти на мировую арену, стал отказ от ведения террористической деятельности.

Включение палестинцев в политический процесс привел подписанию "соглашения Осло" в 1993 году, которое заложило основы мирного палестино-израильского урегулирования. Благодаря этому соглашению была создана Палестинская национальная автономия.

Признавая личные заслуги в достижении мира, Нобелевский комитет присудил премию мира в 1994 году Шимону Пересу и Ясиру Арафату.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим

Вторая или интифада Аль-Акса

В 2000 году США инициировали новые мирные переговоры между Палестинской Национальной администрацией и Израилем. Билл Клинтон в завершение своего второго президентского срока хотел войти в историю, как политик, который способствовал окончательному мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

По его приглашению с 11 по 25 июля в Кэмп-Дэвиде проходили переговоры между премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и лидером палестинцев Ясиром Арафтом. Несмотря на посреднические усилия Билла Клинтона прийти к консенсусу по статусу Иерусалима и палестинских беженцев сторонам не удалось.

Срыв переговоров привел к росту напряженности на Ближнем Востоке и негативной реакции арабских монархий на сам ход саммита в Кэмп-Дэвиде.

Спусковым крючком к началу второй интифады стало посещение в четверг 28 сентября лидером правой партии "Ликуд" Ариэлем Шароном Храмовой горы, на которой находится одна из святынь ислама – мечеть Аль-Акса.

Делегацию с Шараном во главе палестинцы просто забросали камнями. Уже на следующий день в ходе пятничной молитвы начались беспорядки в Иерусалиме. Израильтяне были вынуждены взять штурмом комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Силовые действия Израиля привели к новому витку насилия, а главным отличием от первой интифады стало широкое применение огнестрельного оружия и террористов-смертников.

На 2002 год пришлась основная волна террористических актов, что заставило Израиль пойти на фактическую блокаду палестинских территорий и началу строительства "Защитной стены" по периметру. Ясир Арафат был фактически блокирован в своей резиденции в Рамалле, после того как был обвинен израильтянами в координации вооруженного сопротивления палестинцев.



© REUTERS/ Ammar Awad Иерусалим: как ответит мусульманская Европа на решение Трампа

Начало мирному процессу положила администрация Джорджа Буша-старшего. При посредничестве США в 2003 году в Иордании состоялся саммит с участием нового палестинского лидера Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В ходе переговоров была подписана так называемая "Дорожная карта".

Однако полностью вооруженные действия прекратились только в 2005 году после того как израильтяне покинули Сектор Газа.

Третья и непоследняя

Хамас объявило интифаду во вторник, но активных действий палестинцев и мусульман на всем Ближнем Востоке стоит ждать в эту пятницу. Традиционный намаз и проповедь имама в святой для мусульман день пятницу уже не единожды становились отправной точкой, после которой следуют активные действия.

Интифада Аль-Аксы как раз началась с традиционной пятничной молитвы и проповеди.

Взбудоражившее всех заявление президента США Дональда Трампа, по оценке лидеров мусульманских стран, направлено на подрыв ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем, любая политика является искусством возможного.



© AFP/ MANDEL NGAN Трамп сдержал предвыборное обещание признать Иерусалим столицей Израиля

Американский лидер еще в ходе предвыборной кампании заявил о намерении признать Иерусалим столицей еврейского государства. Момент для принятия этого решения можно считать наиболее подходящим со времен создания Израиля.

Весь Большой Ближний Восток охвачен многолетним политическим кризисом и военными конфликтами. Страны Магриба не могут стабилизировать внутриполитическую ситуацию после "арабской весны". Саудовская Аравия увязла в военном конфликте в Йемене. Сирию раздирает гражданский конфликт, в который вовлечены практически все страны региона.

В такой ситуации палестинцам не приходится рассчитывать на единый исламский фронт в своем противостоянии с Израилем, несмотря на громогласные декларации практически всех без исключения лидеров мусульманского мира.

Действия Трампа призваны зафиксировать новый статус-кво в регионе, где Иерусалим – единая и неделимая столица государства Израиль. Администрация президента США делает ставку на Израиль, как ключевого партнера в регионе.

Палестинцы, объявив третью интифаду, рискуют оказаться в этой борьбе в полном одиночестве. Все страны в регионе ждет эскалация насилия, которая все равно в итоге приведет стороны за стол переговоров.

На протяжении десятка лет в мирном палестино-израильском урегулировании не наблюдалось хоть сколько нибудь значимого прогресса. Похоже Дональд Трамп решил самым радикальным способом активизировать политический процесс на Ближнем Востоке.