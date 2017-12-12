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Лукашенко рассказал о развитии науки "без отрыва от производства"
13.12.2017 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Выступая на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси 13 декабря во Дворце Республики, Александр Лукашенко назвал науку важнейшим фактором прогресса в современном мире и подчеркнул, что именно поэтому в стране уделяется постоянное внимание динамичному развитию этой сферы.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Во время первого съезда белорусских ученых 10 лет назад магистральным направлением развития науки в стране был определен ее прикладной характер, и за десятилетие многого в этом направлении удалось добиться, отметил президент.
"Эффективные белорусские разработки получили широкое признание, предприняты шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы, реализованы мероприятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора экономики и социальной сферы", — сказал Лукашенко.
На сегодняшний день в стране
© Sputnik/ Александр Гращенков
"Благодаря усилиям ученых наблюдается рост инновационной активности в промышленном секторе, объем выпуска научно-технической инновационной продукции за прошлую пятилетку увеличился более чем в 2 раза. По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое значение", — отметил Лукашенко.
Говоря о перспективах на будущее, глава государства отметил, что
"В стратегии мы попытались определить нашу будущую модель — Беларусь интеллектуальная. Мы определили ключевые компоненты — сквозная цифровизация экономики, создание IT-страны, создание нового индустриального комплекса и высокоинтеллектуального общества", — рассказал Лукашенко.
Реализация всех поставленных задач позволит усилить качество жизни населения, вывести экономику страны на более высокий уровень, формируя новые факторы роста, убежден президент.
Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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К стратегии развития белорусской науки на дальнейшую перспективу нужно будет вернуться с учетом всех дискуссий и предложений, которые прозвучат во время II Съезда...
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