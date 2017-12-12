Лукашенко рассказал о развитии науки "без отрыва от производства" /

Выступая на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси 13 декабря во Дворце Республики, Александр Лукашенко назвал науку важнейшим фактором прогресса в современном мире и подчеркнул, что именно поэтому в стране уделяется постоянное внимание динамичному развитию этой сферы.

Во время первого съезда белорусских ученых 10 лет назад магистральным направлением развития науки в стране был определен ее прикладной характер, и за десятилетие многого в этом направлении удалось добиться, отметил президент.

"Эффективные белорусские разработки получили широкое признание, предприняты шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы, реализованы мероприятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора экономики и социальной сферы", — сказал Лукашенко.

На сегодняшний день в стране выстроена система поддержки талантливой молодежи и накоплен значительный научный кадровый ресурс. Сегодня более 25-ти тысяч сотрудников выполняют научные исследования и разработки.



© Sputnik/ Александр Гращенков Лукашенко о ректорах: забронзовели и некоторые поросли тиной

"Благодаря усилиям ученых наблюдается рост инновационной активности в промышленном секторе, объем выпуска научно-технической инновационной продукции за прошлую пятилетку увеличился более чем в 2 раза. По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое значение", — отметил Лукашенко.

Говоря о перспективах на будущее, глава государства отметил, что проект стратегии развития белорусской науки до 2040 года уже прошел широкое обсуждение, но к нему еще нужно будет вернуться с учетом всех дискуссий и предложений, которые прозвучат во время съезда.

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"В стратегии мы попытались определить нашу будущую модель — Беларусь интеллектуальная. Мы определили ключевые компоненты — сквозная цифровизация экономики, создание IT-страны, создание нового индустриального комплекса и высокоинтеллектуального общества", — рассказал Лукашенко.

Реализация всех поставленных задач позволит усилить качество жизни населения, вывести экономику страны на более высокий уровень, формируя новые факторы роста, убежден президент.

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