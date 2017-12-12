Вынес через открытую дверь. Бездомный украл в парижском аэропорту 300 тысяч долларов

Бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, сообщает газета Parisien .

Так, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках около офиса компании Loomis (специализируется на операциях с наличными). Он зашел в открытую дверь, в спустя несколько минут вышел с двумя большими пакетами, которые были наполнены деньгами.

Сейчас инцидент расследует полиция.