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Вынес через открытую дверь. Бездомный украл в парижском аэропорту 300 тысяч долларов

13.12.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
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Бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, сообщает газета Parisien.

Так, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках около офиса компании Loomis (специализируется на операциях с наличными). Он зашел в открытую дверь, в спустя несколько минут вышел с двумя большими пакетами, которые были наполнены деньгами. 

Сейчас инцидент расследует полиция.

 
 
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