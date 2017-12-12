Президент ФИФА поздравил БАТЭ с чемпионством, которое пока под вопросом

Как стало известно SPORT.TUT.BY, президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил БАТЭ с очередным чемпионством. Информацию подтвердили в Белорусской федерации футбола, добавив, что подобные поздравления — это стандартная практика.



Фото: ФК БАТЭ

Это уже 14-я победа БАТЭ в чемпионате страны (и 12-я кряду). Но с этим не хочет мириться минское «Динамо», при равенстве набранных очков уступившее борисовчанам золото лишь из-за худших показателей в очных поединках.

На прошлой неделе, когда БАТЭ уже готовился принимать поздравления и подарки на традиционной церемонии «Звездный мяч», грянула новость о том, что Белорусская федерация футбола перенесла подведение итогов футбольного сезона на более поздний срок. Причина — заинтересованные стороны в очередной раз намерены оспорить решение исполкома АБФФ по скандальному «делу Веремко» .

Таким образом, не исключен пересмотр итогов футбольного сезона 2017 и чемпионства БАТЭ . Официальная церемония «Звездный мяч — 2017», которая должна была состояться в минувшие выходные, пройдет позднее.

А затем на сайте БАТЭ появилось объявление для болельщиков , в котором сообщалось, что чествование команды, запланированное на 10 декабря в «Борисов-Арене», не состоится.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 10 ноября апелляционный комитет вернул БАТЭ три очка, которых борисовский клуб был лишен решением дисциплинарного комитета после крупной победы над «Слуцком» (6:0). БАТЭ был признан виновным в неправомерной заявке на игру со «Слуцком» запасного голкипера Сергея Веремко и наказан денежным штрафом в две тысячи базовых величин (46 тысяч рублей).

Спустя неделю после рассмотрения жалобы БАТЭ по «делу Веремко» апелляционный комитет опубликовал мотивировочную часть решения. В ней подробно объясняется, почему отменен вердикт дисциплинарного комитета.

23 ноября в Доме футбола состоялось внеочередное заседание исполкома Белорусской федерации футбола. Инициаторами выступили клубы, боровшиеся за чемпионство. На заседании был озвучен доклад председателя Апелляционного комитета АБФФ Александра Назарова по скандальному «делу Веремко».

Информация была «заслушана и принята к сведению членами исполкома». Никаких решений по этому делу исполком АБФФ не принимал.

26 ноября в драматичном матче БАТЭ вырвал ничью у «Городеи» и за счет побед в очных встречах обошел минское «Динамо» в борьбе за первое место в чемпионате Беларуси.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил, что не считает чемпионство БАТЭ честным .

— Думаю, с «делом Веремко» еще будут разбираться. Есть вышестоящие инстанции. Есть ФИФА. Регламент был нарушен, — заявил Гуренко в интервью Еврорадио .