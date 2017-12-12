Минприроды: воздух в столице за последние пять лет стал гораздо чище

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Сейчас в Минске есть лишь две зоны, где зафиксировано превышение концентраций твердых частиц и других загрязняющих веществ.

Качество воздуха в Минске за последние пять лет существенно улучшилось. Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Пилипчук, передает БЕЛТА .

«Пять лет назад в городе было 14 проблемных зон, где постоянно наблюдались превышения концентраций твердых частиц, других загрязняющих веществ. Сейчас такие зоны две", - сказал Андрей Пилипчук.

Отвечая на вопрос о возможности вывода особо опасных и вредных производств за территорию Минска, Андрей Пилипчук отметил, что такое предложение есть в стратегическом документе - Генеральном плане города Минска. "Прежде всего это касается металлургических плавильных производств в вагранках, которые находятся на тракторном заводе и автозаводе. Это касается и технологий завода отопительного оборудования, промзоны "Шабаны". На этот вопрос надо смотреть комлексно, учитывать, где выгоднее размещать такие производства и где будут работать люди. Конечно, с точки зрения комфорта, безопасности желательно, чтобы в городе вообще не было крупных промышленных предприятий. Эти цели преследует каждый город, но чем он больше, тем сложнее такой цели добиться. Здесь нужен комплексный стратегический подход, в том числе с учетом того, как будет перемещаться население", - пояснил представитель Минприроды.

Андрей Пилипчук также проинформировал, что МТЗ имеет долгосрочный план по переводу производства до третьей категории опасности. На заводе отопительного оборудования установлены вагранки закрытого типа, "и сейчас практически не наблюдается каких-либо превышений нормативов качества атмосферного воздуха".