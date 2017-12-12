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К полуночи 13 декабря белорусы смогут наблюдать мощный звездопад

13.12.2017 17:15 — Разное | Ежедневник  
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К полуночи 13 декабря белорусы смогут наблюдать мощный звездопад

фото: владивосток.онлайн

В ночь с 13 на 14 декабря землян ожидает пик метеорного потока Геминиды. Это один из самых активных потоков за весь год — на небе получится увидеть до сотни «падающих звезд» в час.

Об этом со ссылкой на Международную метеорную организацию сообщает TUT.BY.

«Звездопад» будет виден всю ночь, а его пик наступит 14 декабря, в 9.30 утра по минскому времени. Метеоры будут выглядеть как яркие звезды, самые заметные из них будут окрашены в желтый или оранжевый цвет.

В средних широтах северного полушария на пике звездопада будет видно как минимум 75 метеоров в час. При наблюдении в сельской местности есть шансы увидеть до 100 «падающих звезд» в час, а для городского наблюдателя это число будет ограничено примерно 50 метеорами.

Радиант метеорного потока — точка, из которой будут появляться «падающие звезды» — находится вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов. Для удачных наблюдений необходима ясная погода. Растущая Луна в эту ночь не должна помешать увидеть эффектное событие.

«Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Геминиды с территории Республики Беларусь наступают ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом сияет созвездие Близнецы, — отмечает сайт проекта Astroromantics. — Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей своей красоте».


 
 
 
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В ночь с 13 на 14 декабря землян ожидает пик метеорного потока Геминиды. Это один из самых активных потоков за весь год — на небе получится увидеть до сотни «падающих...

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