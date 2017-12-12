В России построили титановый экзоскелет, который нельзя применять

Титановый экзоскелет для экипировки «солдата будущего» построен в России, но электромоторов и аккумуляторов для него создать пока не удалось, сообщает ТАСС.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: timpul.md

Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ — компании разработчика «Ратника» — Дмитрий Семизоров рассказал, что была создана сложная структурированная титановая конструкция, очень жесткая, но очень легкая. Пока к экзоскелету не присоединены двигатели, но в конструкции предусмотрены места, где они должны располагаться.

Семизоров отметил, что пока такие электромоторы в России не производятся, но разработки ведутся. В качестве альтернативы возможно использование в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц (материалов, сокращающихся под действием тока), однако они, как утверждает Семизоров, сейчас сильно уступают электромоторам по критерию «цена — эффективность».

Он также уточнил, что мощный компактный аккумулятор, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мышц, пока не создан нигде в мире

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