ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Богач Алик выманил у минчанки 52 тысячи рублей

13.12.2017 17:40 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Милиция ищет потерпевших от действий мошенника.

Знакомство человека под псевдонимом «Богач Алик» и минчанки произошло в июле в интернете. Мужчина предложил ей инвестировать деньги в прибыльный бизнес, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

После этого они встретились, обсудили все нюансы сделки и в тот же день оформили на имя минчанки шесть кредитов в разных банках. Общая сумма займов составила 52 000 рублей.

Все эти деньги женщина передала новому знакомому, и он даже какое-то время платил взносы по кредитам. После того, как женщине начали звонить с банков, она обратилась в милицию.

От действий «Богача Алика» могли пострадать и другие жители Беларуси.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция ищет потерпевших от действий мошенника. Знакомство человека под псевдонимом «Богач Алик» и минчанки произошло в июле в интернете. Мужчина предложил ей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодняя ночь и накрытый стол за письмо Деду Морозу: что хорошего пишут о себе белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика