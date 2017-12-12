Богач Алик выманил у минчанки 52 тысячи рублей

Милиция ищет потерпевших от действий мошенника.

Знакомство человека под псевдонимом «Богач Алик» и минчанки произошло в июле в интернете. Мужчина предложил ей инвестировать деньги в прибыльный бизнес, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

После этого они встретились, обсудили все нюансы сделки и в тот же день оформили на имя минчанки шесть кредитов в разных банках. Общая сумма займов составила 52 000 рублей.

Все эти деньги женщина передала новому знакомому, и он даже какое-то время платил взносы по кредитам. После того, как женщине начали звонить с банков, она обратилась в милицию.

От действий «Богача Алика» могли пострадать и другие жители Беларуси.