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Рок-хиты и поп-шлягеры в сопровождении симфонического оркестра прозвучат в Могилеве 14 декабря

13.12.2017 17:35 — Разное | Tut.by  
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Известные хиты рок- и поп-музыки в сопровождении симфонического оркестра и хора Могилевской городской капеллы под управлением Сергея Лищенко прозвучат 14 декабря. В концерте примет участие группа «Сергей Коноплёв и компания». В программе прозвучат композиции легендарных групп: Pink Floyd, The Eagles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen.


Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

— Этот уникальный проект вернет нас в 20 век, где не было навороченных смартфонов, молодежь не сидела в интернете, а познавала мир через живое, реальное общение. Время, когда по-настоящему дружили, создавали свои группы, музицировали, собирались на танцплощадках, — отмечают организаторы концерта.

В программе концерта прозвучат знаковые композиции: «Дом восходящего солнца», «Стена», «Отель Калифорния», «Лестница на небеса», «Дым над водой» и многие другие.

Начало — в 18.30. Концерт пройдет в зале городского Центра культуры и досуга (улица Первомайская, 34. Справки по телефонам: 8 (0222) 25-22-43 (тел/факс), 22−44−98.

 
 
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На сцене выступят Могилевская городская капелла и группа "Сергей Коноплёв и компания".

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