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Стресс заразен. Подцепить его можно не только от живого человека, но и от рыдающего на экране Мэттью Макконахи или одержимого Бобом Лиланда Палмера.

Мы способны испытывать полномасштабный стресс во всех физиологических подробностях даже тогда, когда с нами самими ничего страшного не происходит. Зовется это «эмпатическим стрессом», и спастись от него можно лишь прибегнув к экстремальным методам.

Смотреть и плакать

Исследователи из Института Макса Планка и Технического университета Дрездена, заинтересовавшись этим явлением, принялись ставить опыты на людях. Позвали 362 человека 18–35 лет, среди которых были как состоявшиеся пары, так и совершенно незнакомые люди. Всех их разделили по двое: один был жертвой, которую вгоняли в стресс, а другой — наблюдателем.

По требованиям эксперимента те, кто уже были знакомы, должны были состоять в отношениях не менее полугода. Незнакомым испытуемым категорически запрещалось как-либо взаимодействовать до начала эксперимента.

После всех приготовлений исследователи начали мучить жертв социальным стресс-тестом Триера.

К этому 15-минутному тесту прибегают ученые, вознамерившиеся как следуетпо щекотать нервы испытуемым. Подопытного вводят в комнату, где сидит жюри в составе трех человек. В первые 5 минут они просят вошедшего подготовиться к презентации для собеседования. После этого его 5 минут собеседуют, а потом в течение оставшихся 5 минут заставляют решать математические задачки. Особо циничные экспериментаторы на первой стадии дают подопытным бумагу и ручку, а сразу перед второй бессердечно их отнимают. Все действо записывается на камеру и диктофон.

Пока жертв готовили к тесту, их партнерам — наблюдателям — сообщили, что их самих ничему такому, похожему на триеровский тест, подвергать не будут, чтобы те не начали предвкушать и не исказили тем самым свои физиологические реакции. Во время исследования партнеры жертв наблюдали за их приключениями либо черезодностороннее зеркало, либо на экране в прямом эфире. Исследователи же, в своюочередь, измеряли у наблюдателей уровень кортизола и альфа-амилазы в слюне, а также частоту сердцебиений.

В среднем у 26 % наблюдателей после просмотра импровизированного собеседования значительно повысился уровень кортизола. Понятное дело, в случае наличия близких отношений и наблюдения вживую через зеркало эта цифра возрастала. В знакомых парах переживало аж 40 % испытуемых, подглядывающих за процессом тестирования, в незнакомых этот показатель равнялся лишь 10 %. Те, кто созерцали линчевание из-за стекла, сами переживали стресс в 30 % случаев. При наблюдении в прямом эфире цифра снижалась до 24 %.

Сочувствующие женщины, бесчувственные мужчины

Заразились ли вы стрессом или вогнали себя в него самостоятельно, он, в свою очередь, будет влиять на механизмы эмпатии. Ученые из Австрии, Германии и Италии выяснили, например, что уровень эмпатии у мужчин во время стресса катастрофически падает, в то время как женщины становятся эмпатичными как никогда.

Исследователи устроили 40 женщинам и 40 мужчинам публичную версию триеровского стресс-теста: им нужно было выступать на публике и решать в уме арифметические задачки. Убедившись, что все как следует взвинчены, ученые принялись измерять у испытуемых уровень эмпатии. Для этого их просили воспроизвести движения рукой, повторяя их за человеком на экране, распознать эмоции других людей и переместить предметы на полке в соответствии с указаниями человека, смотрящего на полку совсем с другой позиции.

Гипотеза ученых была следующей: все без исключения люди в состоянии стресса становятся более эгоцентричными, дабы оградить себя от дополнительной эмоциональной нагрузки. Но женщины сказали свое веское «нетушки» логичному предположению и начали сопереживать направо и налево. Не ожидавшие такого подвоха ученые предположили, что причиной тому послужила повышенная выработка окситоцина у женщин под воздействием стресса.

Извилина на страже эмпатии

Переживать из-за того, что у кого-то что-то случилось, нас, как водится, заставляетмозг. Точнее, правая надкраевая извилина в теменной доле головного мозга. Именноона ответственна за механизм эмпатии, утверждают Джорджия Силани из итальянской Международной школы передовых исследований (институт СИССА) и ее коллеги. Не будь этой извилины, мы все были бы эгоцентричными пофигистами, но, подобно автокоррекции в смартфоне, она вмешивается в беспечную человеческую природу и заставляет нас грызть ногти и морщить лбы из-за вещей, которые нас совсем не касаются.

То ли дело дети — законченные эгоцентрики, не считающиеся с чужими эмоциями.

Все дело в том, что они просто неспособны на эмпатию из-за неразвитости правойнадкраевой извилины, убеждены исследователи из Института человеческойкогнитологии и науки о мозге общества Макса Планка. Чтобы доказать это, они усадили детей 6–13 лет и взрослых за парные компьютерные игры, в которых выигрывал только один, а после окончания игры попросили выигравших оценить эмоциональное состояние оппонентов. У детей, проявивших абсолютную неспособность понять, что чувствует проигравший, была отмечена очень низкая активность заветной извилины, на основании чего исследователи заключили, что в ее работе как раз и кроется ключ к пониманию детского эгоцентризма.

Эти беспечные психопаты

Уж кому точно не грозит эмпатический стресс, так это психопатам. Американскиеисследователи выяснили это, просканировав мозг 121 зэка-психопата с разной степенью выраженности расстройства. Они показывали им картинки с телесными повреждениями и предлагали представить, что это у них отгрызли ногу или что это у кого-то другого зияет дыра в животе.

Когда им предлагали представить, что им больно, то части мозга, вовлеченные в эмпатию боли, вели себя бодрячком: увеличивали активность и всячески давалипонять исследователям, что боли психопаты боятся. Однако стоило переключить их мысли и внимание на боль других людей, как мозги успокаивались и делали вид, что они тут ни при чем.

А в некоторых случаях даже демонстрировали активность в зоне, принимающей участие в получении удовольствия.

Если вы не психопат, но хотите избежать эмпатического стресса, то существует еще один верный способ избавиться от власти коварной надкраевой извилины. Нужно начать принимать важные решения в условиях острой нехватки времени. Как и полагается вместилищу абсолютной добродетели, в случае подобных умственных усилий извилина начинает сдавать свои позиции — и вот вы уже никому не сочувствуете и плевать хотели на чей-то там стресс.

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