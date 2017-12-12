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Сильченко: автобус врезался в ворота частного дома из-за льда на дороге

13.12.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Необычное ДТП произошло около 9.20 утра в среду рядом с остановочным пунктом Тарасово в Минском районе — рейсовый автобус въехал в забор и ворота частного дома.

"Водитель, управляя автобусом МАЗ, из-за образовавшегося на дороге льда не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на ограждение и ворота домовладения", — сказала Сильченко.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство и ограждение получили механические повреждения, уточнила собеседница Sputnik.

Комментарий старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерины Сильченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности утренней аварии на...

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