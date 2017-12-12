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Возле "Динамо" активизировалось строительство многофункционального комплекса. Когда его сдадут?

13.12.2017 18:03 — Разное | Tut.by  
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Возле стадиона «Динамо» сейчас строят гостиничный комплекс, который кипрский инвестор изначально должен был сдать еще к чемпионату мира по хоккею 2014-го. Когда возведут этот объект и как он будет выглядеть — в нашем материале.


Многофункциональный гостиничный комплекс «Центрополь» будет находиться на пересечении Свердлова и Ульяновской. Инвестдоговор на застройку этого участка заключили еще в 2011 году, а активное строительство тут началось только во второй половине 2017-го. Но сдать объект к Европейским играм 2019 года не планируют. Срок окончания работ по паспорту — 30 июня 2020-го.



Часть нового объекта будет иметь три (в центре) и четыре (со стороны министерств) этажа. Тут будут помещения для торговли и развлечений. Здание предполагает уступы по высоте фасадов, которые будут выглядеть как террасы. На них обустроят летние кафе и места отдыха. В 9−10 этажном блоке ближе к стадиону расположится в том числе гостиница.


В комплексе также планируется 406 парковочных мест (378 в двухэтажном подземном паркинге, 28 — вдоль улицы Ульяновской). Со стороны улицы Свердлова прилегающую к зданию зону озеленят, проложат пешеходные дорожки и поставят скамьи.

Какие проекты не удалось реализовать на этом участке с 2011 года

Напомним, еще в декабре 2011 года был заключен инвестиционный договор с кипрской компанией D-BUSINESS SOLUTIONS LIMITED (УП Гермес Констракшн) о строительстве гостиницы на земельном участке на пересечении Свердлова и Ульяновской. Объект инвестор хотел возвести к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Был разработан и согласован проект. Отель в первоначальном варианте дополнялся торговыми площадями. Инвестор снес здание республиканского центра спортивной медицины и расчистил площадку.


Изначально комплекс должен был выглядеть вот так

Но до реализации намеченного дело тогда не дошло, и в 2016 году по просьбе инвестора город поменял назначение объекта. Новый проект рассмотрели в 2017 году. Архитекторы заново его обсудили и попросили инвестора внести корректировки. Например, уменьшить этажность, увеличить парковку и не строить «МакДрайв».


Проект, который город «завернул» в этом году. Фото с сайта minsknews.by

В итоге, архитекторы уменьшили общую площадь здания на 4 тысячи квадратных метров и сократили площадь застройки участка за счет изменения габаритов комплекса. Также более чем на 6 метров была понижена высота гостиницы. Теперь отель не будет превышать соседнее здание на улице Кирова, в котором расположены министерства.

 
 
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