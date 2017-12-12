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Возле "Динамо" активизировалось строительство многофункционального комплекса. Когда его сдадут?
Возле стадиона «Динамо» сейчас строят гостиничный комплекс, который кипрский инвестор изначально должен был сдать еще к чемпионату мира по хоккею 2014-го. Когда возведут этот объект и как он будет выглядеть — в нашем материале.
Многофункциональный гостиничный комплекс «Центрополь» будет находиться на пересечении Свердлова и Ульяновской. Инвестдоговор на застройку этого участка заключили еще в 2011 году, а активное строительство тут началось только во второй половине 2017-го. Но сдать объект к Европейским играм 2019 года не планируют. Срок окончания работ по паспорту — 30 июня 2020-го.
В комплексе также планируется 406 парковочных мест (378 в двухэтажном подземном паркинге, 28 — вдоль улицы Ульяновской). Со стороны улицы Свердлова прилегающую к зданию зону озеленят, проложат пешеходные дорожки и поставят скамьи.
Какие проекты не удалось реализовать на этом участке с 2011 года
Напомним, еще в декабре 2011 года
Но до реализации намеченного дело тогда не дошло, и в 2016 году по просьбе инвестора город поменял назначение объекта. Новый проект рассмотрели в 2017 году. Архитекторы заново его обсудили и попросили инвестора
В итоге, архитекторы
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