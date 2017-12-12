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Ученые: скорость таяния льдов в Арктике побила все рекорды

13.12.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Арктические льды тают быстрее, чем за последние 1,5 тысячи лет, говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученые сообщают, что средняя температура в Арктике за последний год была выше нормальной на 1,6 градуса по Цельсию. В некоторых участках Северного Ледовитого океана была зафиксирована температура выше нормы на четыре градуса.

В создании ежегодного доклада управления учитывались данные 85 ученых из 12 стран. Согласно их сведениям, отрицательным рекордом в текущем году стала и толщина льда весной. Изображения со спутников свидетельствуют о том, что увеличивается растительный покров в регионе.

Также в докладе говорится, что нет никаких признаков того, что Арктика снова станет прочно замороженным регионом, как было десятки лет назад.

Ученые отмечают, что арктические температуры продолжают увеличиваться.

 
Теги: Минск
 
 
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Нет никаких признаков того, что Арктика снова станет прочно замороженным регионом, как было несколько десятков лет назад.

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