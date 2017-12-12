Ученые: скорость таяния льдов в Арктике побила все рекорды

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Арктические льды тают быстрее, чем за последние 1,5 тысячи лет, говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученые сообщают, что средняя температура в Арктике за последний год была выше нормальной на 1,6 градуса по Цельсию. В некоторых участках Северного Ледовитого океана была зафиксирована температура выше нормы на четыре градуса.

В создании ежегодного доклада управления учитывались данные 85 ученых из 12 стран. Согласно их сведениям, отрицательным рекордом в текущем году стала и толщина льда весной. Изображения со спутников свидетельствуют о том, что увеличивается растительный покров в регионе.

Также в докладе говорится, что нет никаких признаков того, что Арктика снова станет прочно замороженным регионом, как было десятки лет назад.

Ученые отмечают, что арктические температуры продолжают увеличиваться.