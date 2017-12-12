На строительство храма в Ракове собирают пожертвования в криптовалюте

В Беларуси выпустили токен «Раковский грош» — пожертвования пойдут на строительство Крестовоздвиженского храма в городе Раков. Протоирей Сергий Лепин, настоятель храма, рассказал, откуда появилась идея, и на что можно поменять православный токен.



Фото: из личного архива героя

— В храме собирают деньги больше по старинке — кто сколько в скарбонку положит. Идея с токеном появилась у Сергея Лавриненко — одного из создателей белорусской криптоваюты «Талер», — рассказывает отец Сергий. — Я сначала предложил сделать электронный сбор реальных белорусских рублей, но Сергей ответил, что к этой проблеме подключатся позже те, кто разбирается в данном вопросе. Разумеется, если подобный способ поиска пожертвований окажется эффективным, то не будет от него отказываться в дальнейшем. Мы ведь не только храмы строим и ремонтируем их — у нас есть социальные программы.

Формально речь идет об обычном сборе пожертвований на строительство храма.

— Мы восстанавливаем замечательный образец типичного белорусского провинциального деревянного храмового зодчества. Надеемся, что этим проект будет интересен не только православным, но и более широкому кругу лиц. Храм сам по себе для христиан является ценностью, даже святыней. Согласно преданию, на этом месте явился Раковский образ Божией Матери.

Раковский грош — токен, выпущенный для сбора пожертвований, виртуальный аналог сувенирных монет. Грош можно будет обменять на сувенирную монету в свечной лавке Преображенского храма в Ракове по курсу 1 к 1. Также планируется доставка монет по почте.

— Если вам доводилось путешествовать по Европе, то вы наверняка обращали внимание, что некоторые храмы и замки делают памятные жетоны — похожие на монетки изделия из металла. Они ни в коем случае не являются платежными средствами — это сувениры, которые если и имеют ценность, то только коллекционную. Тогда я предложил: «Давайте мы тоже сделаем что-то подобное. Раков — замечательное историческое место, в котором все больше прихожан, паломников и туристов». Конечно, если проект далеко не продвинется, то откажемся от этой «звонкой и блестящей» идеи.

Отец Сергий объясняет, что раковский грош — сувенир, своеобразное материализованное «спасибо».

— Всех потенциально заинтересованных лиц хочу предупредить — если главная цель пожертвования — приобрести жетон, то лучше отказаться от перечисления. Я хочу, чтобы благотворительность оставалась главной целью. Раковский грош — пока лишь дополнительный гипотетический бонус, над которым мы работаем. По сути, вообще параллельный проект.