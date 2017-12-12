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К 2020 году в ЕАЭС создадут совместную космическую группировку
13.12.2017 19:49 — Разное | Ежедневник
Космическую группировку по дистанционному зондированию земли Евразийского экономического союза планируется создать к 2020 году.
"Планируется к 2020 году объединить наши группировки. В основном это Беларусь, Россия и Казахстан", - сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев. По его словам, уже разработан соответствующий план мероприятий, который планируется утвердить Евразийским межправительственным советом, пишет
Директор департамента сообщил, что первоначально эта космическая группировка будет предоставлять единый сервис. "С выходом в дальнейшем на собственные спутники с производством их в государствах - членах ЕАЭС", - добавил Николай Кушнарев.
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Космическую группировку по дистанционному зондированию земли Евразийского экономического союза планируется создать к 2020 году.
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