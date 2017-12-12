К 2020 году в ЕАЭС создадут совместную космическую группировку





Космическую группировку по дистанционному зондированию земли Евразийского экономического союза планируется создать к 2020 году.

"Планируется к 2020 году объединить наши группировки. В основном это Беларусь, Россия и Казахстан", - сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев. По его словам, уже разработан соответствующий план мероприятий, который планируется утвердить Евразийским межправительственным советом, пишет БЕЛТА .

Директор департамента сообщил, что первоначально эта космическая группировка будет предоставлять единый сервис. "С выходом в дальнейшем на собственные спутники с производством их в государствах - членах ЕАЭС", - добавил Николай Кушнарев.