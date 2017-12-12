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Краш-тесты Euro NCAP: автомобилю впервые выставили нулевую оценку
Европейская организация Euro NCAP
По словам экспертов Euro NCAP, уровень защиты пассажиров и детей Fiat Punto позволяет выставить автомобилю примерно две звезды. Однако у хэтчбека нет дополнительных систем безопасности, например, системы контроля скорости и уведомления о непристегнутом ремне для задних пассажиров. А по правилам организации, без них получить высокую итоговую оценку нельзя.
За защиту пассажиров при фронтальном ударе «Пунто» получил 19,7 балла или 51 процент от максимально возможного результата. В ходе краш-тестов специалисты отметили крайне низкую защиту грудной клетки при ударе о деформируемое препятствие, лобовом столкновении по всей ширине машины и боковом ударе. Помимо этого, машина обеспечивает плохую защиту от хлыстовых травм при ударе сзади.
За защиту детей Fiat Punto получил 21,4 балла (или 43 процента). Он обеспечивает достаточную защиту при фронтальном столкновении и низкую при боковом ударе. Защиту пешеходов оценили в 22,2 балла или 52 процента: травмоопасными названы передние стойки и кромка капота перед лобовым стеклом.
По итогам краш-тестов три звезды получили MG ZS (71 процент за защиту водителя и пассажира), Dacia Duster (71 процент), Kia Stonic (85 процентов со стандартным оборудование и 93 процента с дополнительными опциями), Toyota Aygo (74 и 82 процента), Alfa Romeo Giulietta (72 процента), Ford C-MAX (76 процентов), Grand C-MAX (76 процентов), Opel Karl (61 процент) и the DS 3 (69 процентов).
Лидерами рейтинга безопасности стали Hyundai Kona (87 процентов), Kia Stinger (93), BMW 6 Series (86), Jaguar F-Pace (93) и Toyota Yaris (83 процента). Все модели получили максимальные пять звезд.
Последний результат краш-тестов Euro NCAP опубликовала
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Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов пятнадцати новых автомобилей.
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