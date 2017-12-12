По итогам января-октября внешний товарооборот Беларуси увеличился на 22,6 процента





По итогам 10 месяцев 2017 года внешний товарооборот Беларуси увеличился на 22,6%. При этом, экспорт и импорт росли практически одинаково.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в январе-октябре 2017 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 51037,3 млн долларов, в том числе экспорт – 23712 млн долларов, импорт – 27325,3 млн долларов.

К уровню января-октября 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,6%, экспорт – 122,6%, импорт – 122,7%.

По итогам января – октября 2017 года экспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 6,7%, импорт – на 12,8% при росте средних цен экспорта на 14,9%, импорта – на 8,7%.