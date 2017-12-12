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Гандболисты БГК, выступая резервным составом, проиграли чемпиону Словении в SEHA-лиге
Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, потерпели домашнее поражение от чемпиона Словении «Целе» в матче SEHA-лиги.
БГК имени Мешкова — «Целе» — 30:34 (17:16).
БГК им. Мешкова: Черепенько, Миятович, Корсак; Будейко, Ященко (9), Вукич (4), Проданович (2), Мочалов (1), Дорофеев, Сельвесюк (8/4), Лощаков, Куран (2), Астрашапкин (4).
«Целе»: Паньтар, Добай; Вуйович (4), Юречич (2), Малуш (4), Д. Разгор (4/1), Сухолежник (3), Маргуч (1), Грошель, Кодрин (2), Макуц (1), Анич (2), Д. Дуйшебаев, Мачковшек (9), Млакар (2).
С учетом того, что в субботу у БГК важный выездной матч чемпионата Беларуси против минского СКА, на поединок против «Целе» был задействован в основном резервный состав.
Тем не менее, после первого тайма брестчане выигрывали. Однако во второй половине встречи сказалась усталость, поскольку основную ношу несли 8−9 игроков, а у соперника глубина состава была качественнее.
Андрей Мочалов (тренер БГК им. Мешкова):
— Несмотря на наш усеченный состав и то, что команда решает свои задачи в разных турнирах, очень серьезно готовились к игре, разбирали соперника и сказали ребятам в раздевалке, что сегодня нужно выжать из себя максимум своих возможностей. И невзирая ни на что проявить свои лучшие качества. Считаю, команда полностью выполнила установку и, действительно, дала настоящий бой сопернику.
Конечно, на результате сказалось то, что не использовали свои стопроцентные моменты в концовке игры. Но это случилось на фоне усталости игроков. Некоторые из них вынуждены были практически без замен играть. Сказал ребятам в раздевалке: на данный момент мы фактически выжали максимум из того, что могли.
— Почему в концовке при удалении Продановича не заменили на атаку вратаря?
— Был большой риск на фоне усталости получить гол в пустые ворота. Знаем, что «Целе» очень хорошо играет именно в таких ситуациях. Очень много забрасывают в пустые ворота, как вратари, так и полевые. Но тот момент просто не стал рисковать. Считаю, что и без замены вратаря довели атаку до нормальной ситуации. Но не смогли забросить, — приводит слова тренера официальный
После поражения от «Целе» брестчане пропустили соперника на второе место в турнирной таблице.
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Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, потерпели домашнее поражение от чемпиона Словении "Целе" в матче SEHA-лиги.
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