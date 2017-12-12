Гандболисты БГК, выступая резервным составом, проиграли чемпиону Словении в SEHA-лиге

Гандболисты БГК имени Мешкова, выступая резервным составом, потерпели домашнее поражение от чемпиона Словении «Целе» в матче SEHA-лиги.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК имени Мешкова — «Целе» — 30:34 (17:16).

БГК им. Мешкова: Черепенько, Миятович, Корсак; Будейко, Ященко (9), Вукич (4), Проданович (2), Мочалов (1), Дорофеев, Сельвесюк (8/4), Лощаков, Куран (2), Астрашапкин (4).

«Целе»: Паньтар, Добай; Вуйович (4), Юречич (2), Малуш (4), Д. Разгор (4/1), Сухолежник (3), Маргуч (1), Грошель, Кодрин (2), Макуц (1), Анич (2), Д. Дуйшебаев, Мачковшек (9), Млакар (2).

С учетом того, что в субботу у БГК важный выездной матч чемпионата Беларуси против минского СКА, на поединок против «Целе» был задействован в основном резервный состав.

Тем не менее, после первого тайма брестчане выигрывали. Однако во второй половине встречи сказалась усталость, поскольку основную ношу несли 8−9 игроков, а у соперника глубина состава была качественнее.

Андрей Мочалов (тренер БГК им. Мешкова):

— Несмотря на наш усеченный состав и то, что команда решает свои задачи в разных турнирах, очень серьезно готовились к игре, разбирали соперника и сказали ребятам в раздевалке, что сегодня нужно выжать из себя максимум своих возможностей. И невзирая ни на что проявить свои лучшие качества. Считаю, команда полностью выполнила установку и, действительно, дала настоящий бой сопернику.

Конечно, на результате сказалось то, что не использовали свои стопроцентные моменты в концовке игры. Но это случилось на фоне усталости игроков. Некоторые из них вынуждены были практически без замен играть. Сказал ребятам в раздевалке: на данный момент мы фактически выжали максимум из того, что могли.

— Почему в концовке при удалении Продановича не заменили на атаку вратаря?

— Был большой риск на фоне усталости получить гол в пустые ворота. Знаем, что «Целе» очень хорошо играет именно в таких ситуациях. Очень много забрасывают в пустые ворота, как вратари, так и полевые. Но тот момент просто не стал рисковать. Считаю, что и без замены вратаря довели атаку до нормальной ситуации. Но не смогли забросить, — приводит слова тренера официальный сайт БГК.

После поражения от «Целе» брестчане пропустили соперника на второе место в турнирной таблице.

1. Vardar 10 10 0 0 328: 243 30 2. Celje Piv. Laško 11 7 2 2 322: 293 23 3. Meshkov Brest 10 7 0 3 296: 268 21 4. PPD Zagreb 10 6 1 3 282: 259 19 5. Tatran Prešov 10 5 1 4 291: 272 16 6. Metalurg 11 4 0 7 289: 311 12 7. Gorenje Velenje 9 3 2 4 242: 232 11 8. Dinamo Pančevo 11 2 1 8 282: 345 7 9. Nexe 11 1 3 7 274: 311 6 10. Vojvodina 11 2 0 9 264: 336 6