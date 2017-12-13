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Дэйв Льюис рассказал о составе на матчи с Казахстаном и готовности Бэйлена играть за Беларусь
Национальная сборная Беларуси по хоккею 13 декабря провела первую тренировку в программе декабрьского кэмпа, во время которого 15−16 декабря сыграет два спарринга с командой Казахстана.
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В мировом рейтинге сборная Беларуси располагается на 10-м месте, Казахстана — на 17-м. Весной 2018 года белорусы выступят на чемпионате мира в элитном дивизионе, казахстанцы — в группе «А» дивизиона I.
15 декабря команды Беларуси и Казахстана встретятся в Ледовом дворце Молодечно (начало в 19.00). Билеты можно приобрести в кассах молодечненского Ледового дворца или через билетного оператора Ticketpro.
16 декабря сборные Беларуси и Казахстана проведут матч на льду малой арены «Чижовка-Арены» в Минске. Билеты продаются в кассах спорткомплекса, стоимость — 3 рубля.
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил, чем обусловлен выбор состава на нынешний сбор, и рассказал о том, с кем из сборников, не прибывших на этот раз в национальную команду, держит связь.
— В кэмп приглашено немало молодых игроков, которых хочется просмотреть, а также ребята, по объективным причинам не принимавшие участие в предыдущем сборе — хоккеисты из «Юности» и те, кто получил травмы прямо накануне ноябрьского сбора, — Заламай, Бокун.
Вратарская позиция по-прежнему остается наиболее обсуждаемой. И мы не просто ищем голкипера на чемпионат мира, мы хотим определиться сразу с несколькими игроками, которым было бы под силу представлять страну на столь высоком уровне. На этот сбор приглашен Виталий Трус, я также наблюдал за игрой Игоря Брикуна — за 6 периодов он ни разу не пропустил. Уже не первый раз в составе сборной тренируется молодой вратарь Александр Осипков. Говорить о возможности его игры за основную команду пока рано, но сама возможность быть здесь и чему-то учиться вместе с остальными ребятами — хороший шанс для него приобрести что-то на будущее.
Тренерский штаб находится в постоянном контакте с игроками. Не так давно общался с Ником Бэйленом. Буквально на днях, после того как руководство «Трактора» утвердит расписание команды на февральскую паузу, станет понятно, сможет ли Ник принять участие в матчах нашей сборной с Россией и Канадой, которые запланированы на февраль. Сам Бэйлен готов снова приехать в сборную.
С братьями Костицыными, как и со всеми остальными кандидатами в национальную команду, также поддерживается связь, — отметил Дэйв Льюис.
20-летний защитник Павел Воробей — единственный легионер в составе белорусской дружины на нынешнем сборе. В интервью пресс-службе ФХБ он подтвердил готовность приезжать в национальную команду в любой момент.
— Думал ли перед тем, как отправиться в расположение сборной в этот раз? У меня никогда нет сомнений, приезжать ли в команду — будь это два дня или месячный кэмп. Это большая честь для любого игрока. Сегодня была вводная тренировка, ведь в команде немало новичков. Тренерский штаб предложил нам несколько новых схем, но в целом работа идет в привычном режиме, — сказал защитник «Куньлуня».
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Сборная Беларуси по хоккею 13 декабря провела первую тренировку перед спаррингами с командой Казахстана.
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