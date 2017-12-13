У белоруса украли биткоин

Милиция проводит доследственную проверку по обращению о хищении криптовалюты. Это первое подобное дело в Беларуси.

В милицию обратился 32-летний бизнесмен из Минска. По его словам, несколько лет назад он купил биткоины, когда они еще стоили по 100 долларов. Летом он познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина 3 тысячи долларов, сообщает БелТА .

Покупку/продажу решили совершить в Бресте: продавец перевел криптовалюту через интернет-биржу. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов, за это время покупатель исчез и оплату так и не перевел.

Подозреваемый в мошенничестве — мужчина, на вид около 30 лет, говорит с южнославянским акцентом.

Кроме всего остального у милиции проблема с квалификацией дела: биткоины никак не узаконены в Беларуси, этого понятия нет в законодательстве. Базово в действиях неизвестного усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч.1 ст.209 УК - завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.