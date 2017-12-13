Женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонувшую в море собаку

Жительница британского города Брайтон гуляла с собакой на побережье пролива Ла-Манш, в один момент пса накрыло волной. Он оказался в воде и выплыть самостоятельно уже не мог. Тогда хозяйка бросилась в холодную воду, чтобы вытащить питомца на берег. Однако ее тоже накрыла огромная и опасная для жизни волна.

На видеоролике видно, как человек и животное практически безуспешно борются со стихией. Но им повезло: волны практически вытолкнули их на сушу. К тому же им на помощь подоспел мужчина, который вытащил пса из воды.

Спасатели отметили, что женщине крупно повезло, ведь при таких погодных условиях она могла бы утонуть. Они также призвали людей не действовать опрометчиво и не рисковать жизнью в подобных ситуациях, а вызывать специальные службы, которые окажут помощь профессионально.

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