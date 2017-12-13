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Женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонувшую в море собаку

13.12.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жительница британского города Брайтон гуляла с собакой на побережье пролива Ла-Манш, в один момент пса накрыло волной. Он оказался в воде и выплыть самостоятельно уже не мог. Тогда хозяйка бросилась в холодную воду, чтобы вытащить питомца на берег. Однако ее тоже накрыла огромная и опасная для жизни волна.

Женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонувшую в море собаку
© YouTube / play now
Чем занимается хаски, пока никто не видит

На видеоролике видно, как человек и животное практически безуспешно борются со стихией. Но им повезло: волны практически вытолкнули их на сушу. К тому же им на помощь подоспел мужчина, который вытащил пса из воды.

Спасатели отметили, что женщине крупно повезло, ведь при таких погодных условиях она могла бы утонуть. Они также призвали людей не действовать опрометчиво и не рисковать жизнью в подобных ситуациях, а вызывать специальные службы, которые окажут помощь профессионально.

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Огромные волны у берега пытались утащить питомца в море, но женщина, не раздумывая, бросилась в воду на помощь псу и чуть не поплатилась за это собственной жизнью....

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