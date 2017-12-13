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Строители соединили таманскую часть Крымского моста с аркой фарватера
13.12.2017 22:19 — Разное | Sputnik Беларусь
"Завершена сборка пролетов автодорожной части Крымского моста на втором морском участке строительства — между островом Тузла и фарватером", — сообщили в инфоцентре "
Там также отметили, что теперь рабочим предстоит завершение сборки пролетов на участке над морем – от керченского берега до фарватера. Это планируется закончить еще до Нового года.
инфоцентр "Крымский мост"
Первыми к арке придвинули пролеты, по которым транспорт будет двигаться из Крыма в Тамань. В ближайшие сутки строители надвинут и пролет встречного движения.
Всего на этом участке между 33 опорами тянется "нить" из более двух километров металлоконструкций общей массой порядка 20 тысяч тонн. Сооружение этих пролетов заняло без малого год. А до конца 2017-го автомобильные пролеты соединят два берега.
Крымский мост после завершения строительства станет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в конце будущего года.
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Завершены работы по соединению первой оси автодорожной части моста через Керченский пролив с фарватерной аркой. Смотрите на видео, как двигали пролеты моста.
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