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Робот пронес Олимпийский огонь в Южной Корее

13.12.2017 21:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября, ровно за 100 дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Эстафета Олимпийского огня пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысяч факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров.

Участие в эстафете впервые в истории принял робот-спасатель по имени HUBO. Сначала он проехал за рулем авто, затем пронес огонь пешком по территории Корейского института науки и технологий. Добравшись до картонной стены, он проделал в ней отверстие и передал факел своему создателю профессору О Чун-хо.

На будущих Играх HUBO будет работать в качестве волонтера. Всего организаторы планируют использовать в этих целях 85 различных роботов, которые будут встречать спортсменов и гостей в аэропортах, а также помогать им на территории Олимпийской деревни и стадионах. 

 
 
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Эстафета Олимпийского огня вовсю шагает по Южной Корее, где в будущем году состоится зимняя Олимпиада. Смотрите на видео, как впервые в истории участие в эстафете...

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