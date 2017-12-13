Робот пронес Олимпийский огонь в Южной Корее

Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября , ровно за 100 дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Эстафета Олимпийского огня пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысяч факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров.

Участие в эстафете впервые в истории принял робот-спасатель по имени HUBO. Сначала он проехал за рулем авто, затем пронес огонь пешком по территории Корейского института науки и технологий. Добравшись до картонной стены, он проделал в ней отверстие и передал факел своему создателю профессору О Чун-хо.

На будущих Играх HUBO будет работать в качестве волонтера. Всего организаторы планируют использовать в этих целях 85 различных роботов, которые будут встречать спортсменов и гостей в аэропортах, а также помогать им на территории Олимпийской деревни и стадионах.