Дресс-код для водителей, кондуктор в салоне, единый цвет. Что ждет маршрутки Бреста?

К 1000-летию Бреста планируется упорядочить работу городских маршрутов экспресс-сообщения. Что же нужно изменить для удобства пассажиров и каких перемен ждать перевозчикам?





Сегодня у многих есть личные авто, к услугам пассажиров по расписанию ходит общественный транспорт, в том числе коммерческие автобусы. При этом представить город без маршрутных такси невозможно.

С одной стороны, действительно радуешься, что успеешь на работу или еще куда-то, а с другой — понимаешь, что ты рискуешь. Помню, как несколько лет назад сотрудник ГАИ остановил маршрутку, в которой я ехала, потому что водитель решил проскочить переезд на запрещающий сигнал.

— Иногда, не успев сесть, практически летаешь по салону, потому что водитель уже давит на газ, — признается брестчанка Дарья Васильевна. — Также неприятно, когда он громко включает музыку и пассажиру приходится кричать, когда нужно выйти. Если водитель вовремя не услышит, может и «наехать», почему заранее не сообщили. Хорошо, когда водители вежливые!

— Мне желтые «газели» вообще не нравятся. Едешь, а тебя качает из стороны в сторону, трясет — не знаешь, за какой поручень держаться. А новые маршрутки, конечно, супер! Там понятно, за что ты платишь, — говорит молодая пассажирка. — Приятно, когда машина приходит чистая, с подсветкой, просторная, с автоматическими дверями…





Если перевозчики учтут все замечания и пожелания, то пассажиров у них станет больше, а число недовольных и вовсе сведется к нулю. Понятно, что перемены часто связаны с риском и волнениями. Так что же об этом думают водители?

— Некоторые пассажиры считают, что они заплатили один рубль — и стали хозяевами этого транспортного средства, но половина все же благодарит за проезд, — рассказывает водитель брестской маршрутки. — Стараюсь не обращать внимания на возмущения пассажиров, потому что они не хотят знать, почему им пришлось долго ждать. Бывает, переезд был закрыт, предыдущая маршрутка сломалась или что-то еще произошло. Но приходится всю дорогу слушать, какой я плохой, потому что оказался «крайним». Да, некоторые гоняют, чтобы забрать всех пассажиров себе, но иногда приходится «лететь», чтобы догнать свое время. Потому что бабушка долго выходила, дети медленно заходили (надо подождать, пока все усядутся!), на светофор с первого раза не прошел…





Кроме того, водитель не может находиться на маршруте более 12 часов после утреннего прохождения врача. Если кто-то вышел на работу, например, в 7.30, то возить пассажиров позже 19.30 он не имеет права. Вот почему иногда можно и не дождаться своей маршрутки после 20 часов: водитель уже отъездил свое время, а напарник, возможно, в отгуле или заболел. Но дежурная, то есть последняя на маршруте машина будет всегда: ее водитель выходит на работу позже.

Что касается остановки до остановочного пункта или в самом его начале, то такой подход, как говорят маршрутчики, продиктован самими пассажирами, которые ждут машину в традиционно установившихся местах. Вот и приходится останавливаться возле голосующих, а не заставлять их бежать за машиной.

Протоколом заседания комиссии с субъектами хозяйствования, осуществляющими перевозки пассажиров на маршрутах экспрессного сообщения, от 31.08.2017 г. определено, что к 1.05.2019 г. все маршрутки в Бресте должны быть не старше 12 лет. Но обновить машины спешат не все перевозчики.





— Зачем мне покупать машину с большим количеством пассажирских мест, если я не могу заполнить ее людьми? Мне не нужен 18-местный автомобиль: своих двенадцати хватает, -рассуждает водитель старой «газели» Александр. — Хочется водить новую комфортную машину, но при данных условиях окупить ее смогу только через десять лет!

— На сегодня «газели» уже морально устарели, но массово обновить парк многие перевозчики не имеют возможности, — говорит водитель Валерий, имея в виду и свою рабочую машину. — Я согласен, что «газели» нужно убирать. Они и сами потихоньку изживают себя. На разных маршрутах разный пассажиропоток, поэтому и доход отличается. Соответственно, у владельца разные возможности заменить старое транспортное средство на современное и комфортное.

— На пассажиропотоке 120 — 150 человек в день нереально приобрести новую машину за 30 — 40 тысяч долларов и окупить ее даже за пять лет. А это 30- 35% маршрутов экспресс-сообщения, — поясняет водитель. — Высокорентабельные маршруты (одна машина провозит в день около 300 человек) тоже занимают процентов 30, а это уже другое дело!

Валерий уверен: нужно оптимизировать сеть маршрутов, то есть часть закрыть, а более-менее рентабельные продлить до микрорайонов, где на остановках всегда ждут пассажиры. «Безболезненно» можно сократить до 80 машин. Массово перевозчики это, конечно, не поддерживают, потому что многие потеряют работу.

Не старше 12 лет!

Чтобы расставить все точки над «і», журналист ZARYA.BY обратилась за комментарием к первому заместителю председателя Брестского горисполкома Вадиму Кравчуку.

В областном центре перевозкой пассажиров занимаются 19 маршрутов экспрессного сообщения, а это 421 единица транспорта. Осуществляют данные перевозки 68 юридических лиц и 160 индивидуальных предпринимателей. Ежедневно на линии работают 320 микроавтобусов. Старейший из них выпущен в 1996 году, новейший — в 2017-м. Среди автомобилей до 2006 года выпуска 133 единицы (из 268) — иномарки.





— Со стороны населения есть большие нарекания в плане технического состояния маршрутных такси. Бывало, что при выходе пассажиров даже спадала дверь с петли! — говорит Вадим Кравчук. — Необходимость в том, чтобы наши маршрутки были не старше 12 лет, давно назрела. Покупать иномарку или нет — решает сам перевозчик. В Минске, кстати, не встретишь маршруток и старше десяти лет. Мы анализировали возможность замены автомобиля, например, «Мерседес Спринтер». Пятилетний стоит 20 — 25 тысяч долларов, десятилетний — 10 — 15 тысяч, а пятнадцатилетний — 6 — 9 тысяч долларов. Возможно, из 421 маршрутных такси не все смогут «потянуть» эти суммы, соответственно, нам надо будет перекрывать их оставшимися и рассматривать изменение маршрутов. У кого-то появится многолюдный бульвар, у кого-то — малорентабельное Варшавское шоссе, но все маршруты по чистой прибыли мы постараемся уравнять, чтобы не было так, что у одних в месяц выходит тысяча рублей, у других — четыреста. Возможно, у всех будет по семьсот рублей.

Руководство города понимает, что в таком случае недовольства среди перевозчиков не избежать (кому хочется терять нелишние триста рублей в месяц!).

Понятно, если кто-то уйдет, но специально сокращать количество маршруток горисполком не собирается. Как подчеркнул Вадим Кравчук, хорошо, если будет работать 421 машина. В любом случае к своему 1000-летию маршрутным сообщением будет охвачен весь Брест.

— Объявления конкурса мы не планируем, — заверил заместитель председателя горисполкома. — Наша задача: сохранить то, что есть. Если кто-то не согласен, будет, соответственно, выводиться и перекрываться общественным транспортом.

В каком режиме работать — отдельный вопрос. Скорее всего, маршрутки будут курсировать не только в часы пик, но и в позднее время, когда, по мнению руководства горисполкома, автопарку не стоит отправлять за одним-двумя пассажирами целый автобус, ведь это больше затрат, чем в случае работы на маршруте «таксички».

Кстати, расписание движения городских маршрутов экспрессного сообщения с указанием начала и окончания движения и временного интервала, а также указание улиц, по которым они ходят, можно найти на сайте КТУП «Брестгортранс».

— Мы очень тесно работаем с Госавтоиспекцией, транспортной и налоговой инспекциями, управлением по труду и транспортным отделом облисполкома. Вместе вырабатываем механизм решения различных вопросов, — отметил Вадим Васильевич. — Госавтоинспекция и транспортная инспекция внесли предложение по техосмотру для маршрутных такси: если сейчас ТО нужно проходить дважды в год, то в перспективе, возможно, обязательным будет один раз.

Еще одна новость: к 1000-летию Бреста все микроавтобусы планируется покрасить в белый либо синий цвет с орнаментом, связанным с городом или его юбилеем.

— Первые эскизы уже есть. Когда разработаем всё, то вынесем на обсуждение, — сказал Вадим Кравчук.

Дресс-код для водителя?

Впрочем, цвет машины ситуацию не спасет, если у пассажиров есть нарекания по качеству обслуживания. Водитель обязан придерживаться расписания движения, вовремя правильно рассчитывать пассажиров, следить за дисциплиной в салоне… При таком напряжении внешний вид водителя — вопрос, конечно, десятый. Но маловажный ли?

— Хочется, чтобы вместо сандалий, майки и спортивных штанов или шортов была одежда строгого стиля: рубашка, брюки, туфли. Все это важно, — отмечает заместитель председателя горисполкома.

Проезд стоя

Вопрос стоячих мест в маршрутке тоже относится к качеству обслуживания. Если кто-то спешит, он, безусловно, благодарен водителю за возможность доехать до нужной остановки даже стоя, но пассажиры, которые уже заплатили за комфортный проезд, таким попутчикам не всегда рады. И хоть некоторые автомобили оборудованы поручнями, на законодательном уровне данный вопрос остается открытым.

— Если в салоне увеличить количество пассажиров с 18 до 35, то фактически это будет небольшой автобус, а не маршрутное такси. Если люди пересядут на маршрутки, а горисполком дотируем городской транспорт, то что же получится? — рассуждает Вадим Кравчук.

Кондуктор в помощь

Что же касается стоимости услуги за проезд, то ее определяет перевозчик, и здесь, к слову, нарушений при проверках никогда не отмечалось. А вот вопрос работы кондуктора в маршрутке пока остается мечтой. Все-таки тот, кто будет рассчитывать пассажиров, должен получать зарплату, но наниматели брать дополнительных работников пока не готовы.

С кондуктором водителю было бы удобнее (не пришлось бы отвлекаться от дороги), но тогда, возможно, пришлось бы потерять в зарплате.