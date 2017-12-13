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Как застроили полуостров между водохранилищем Дрозды и Минским морем

14.12.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Лакомый кусок полуострова, заросшего лесом, официально называется деревней. И потихоньку застраивается. Виды на участок между водохранилищем Дрозды и Минским морем даже сверху впечатляют.

Кстати, черно-белый дом, который предлагался за 1,2 миллиона подешевел до 900 тысяч. Место чудесное — но нормальной дороги к нему нет. Та, что ведет мимо к 5-му пляжу — стиральная доска.

Генплан застройки зоны отдыха, прилегающей к Заславскому водохранилищу (Минскому морю), был принят еще в 2011 году. Основное развитие должен был получить курорт Ждановичи — территория в районе трех водохранилищ: Заславское, Криница и Дрозды, где расположены девять здравниц разного профиля. Как застраивается эта территория, мы писали в мае.

 
 
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Появились дома, больше похожие по масштабам на частные пансионаты.

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