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Волейболистки "Минчанки" обыграли сербское "Единство" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

14.12.2017 07:47 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» 13 декабря обыграли в гостях вице-чемпионок Сербии команду «Единство» в первой встрече 1/16 финала Кубка ЕКВ.


Фото: vcminsk.com

«Единство» (Стара Пазова, Сербия) — «Минчанка» (Беларусь) — 1:3 (15:25, 15:25, 25:11, 23:25).

Уверенно выиграв первый и второй сеты, минчанки провалили третий. Но сумели дожать соперниц в напряженной четвертой партии.

Матч продолжался 103 минуты. Самыми результативными в белорусской команде стали Оксана Ковальчук (20 очков), Анна Гришкевич (16) и Анжелика Борисевич (11).

Ответный матч 1/16 финала команды проведут 10 января 2018 года в СК «Уручье» в Минске (начало в 18.00).

 
Теги: Минск
 
 
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Волейболистки "Минчанки" 13 декабря обыграли в гостях вице-чемпионок Сербии команду "Единство" в первой встрече 1/16 финала Кубка ЕКВ.

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