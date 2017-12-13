Шайбы минских динамовцев Граньяни и Хаудена принесли Канаде победу на старте Кубка первого канала

Хоккеисты сборной Канады 13 декабря в стартовом матче Кубка Первого канала в Ледовом дворце Парка Легенд в Москве обыграли команду Южной Кореи.



Марк-Андре Граньяни. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Две шайбы забросили минские динамовцы Марк-Андре Граньяни и Куинтон Хауден. Причем до середины второго периода «кленовые листья» уступали, но затем в течение 102 секунд дважды поразили ворота соперников.

Канада — Южная Корея — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Фрэттин (2.57), 1:1 — Сан Вук Ким (Ки Сун Ким, 5.01), 1:2 — Сан Вук Ким (Тествуд, Ки Сун Ким, 17.44), 2:2 — Граньяни (Эллисон, Паренто, 30.19, в большинстве), 3:2 — Вольски (Рой, Робинсон, 32.01), 4:2 — Хауден (59.28, в пустые ворота).

Броски: 10−57 (4−23, 4−22, 2−12).

Штраф: 10−2.

Голевым пасом отличился также бывший минский динамовец Мэтт Эллисон, выступающий нынче в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

Еще один бывший «зубр» Роб Клинкхаммер, в ходе сезона перешедший в казанский «Ак Барс», результативными действиями не отметился.

А ворота канадской дружин защищал бывший голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс, летом перебравшийся в уфимский «Салават Юлаев». Работы у него в матче с южнокорейцами было немного, из 10 бросков в створ ворот он отразил 8.

Следующий матч на турнире сборная Канады проведет 15 декабря против Чехии.