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Шайбы минских динамовцев Граньяни и Хаудена принесли Канаде победу на старте Кубка первого канала
Хоккеисты сборной Канады 13 декабря в стартовом матче Кубка Первого канала в Ледовом дворце Парка Легенд в Москве обыграли команду Южной Кореи.
Две шайбы забросили минские динамовцы Марк-Андре Граньяни и Куинтон Хауден. Причем до середины второго периода «кленовые листья» уступали, но затем в течение 102 секунд дважды поразили ворота соперников.
Канада — Южная Корея — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Фрэттин (2.57), 1:1 — Сан Вук Ким (Ки Сун Ким, 5.01), 1:2 — Сан Вук Ким (Тествуд, Ки Сун Ким, 17.44), 2:2 — Граньяни (Эллисон, Паренто, 30.19, в большинстве), 3:2 — Вольски (Рой, Робинсон, 32.01), 4:2 — Хауден (59.28, в пустые ворота).
Броски: 10−57 (4−23, 4−22, 2−12).
Штраф: 10−2.
Голевым пасом отличился также бывший минский динамовец Мэтт Эллисон, выступающий нынче в КХЛ за магнитогорский «Металлург».
Еще один бывший «зубр» Роб Клинкхаммер, в ходе сезона перешедший в казанский «Ак Барс», результативными действиями не отметился.
А ворота канадской дружин защищал бывший голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс, летом перебравшийся в уфимский «Салават Юлаев». Работы у него в матче с южнокорейцами было немного, из 10 бросков в створ ворот он отразил 8.
Следующий матч на турнире сборная Канады проведет 15 декабря против Чехии.
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Хоккеисты сборной Канады 13 декабря в стартовом матче Кубка Первого канала в Ледовом дворце Парка Легенд в Москве обыграли команду Южной Кореи.
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