Бывало так, что, взглянув утром в зеркало, вы не узнавали себя? То ли дело девушки «с обложки». Включаешь телевизор, а там они — красивые, стройные и с укладкой. В 6 утра. Как тут не закомплексовать?

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками… Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Мы уже побывали в гостях у Анны Бонд , Надежды Тимофеевой , Катерины Раецкой , Ольги Рыжиковой и Алены Ланской .

А сегодня заглянули к певице Искуи Абалян, чтобы узнать, чем хороши шампуни без парабенов и как научить своего мужчину ухаживать за собой.





— Это сейчас мое утро часто начинается с завтрака. В студенческие годы я могла выпить чашку кофе или чая и пойти на учебу. (Улыбается.) А потом началось: уезжаешь из дома на целый день по делам, и просто необходимо что-то съесть с утра! Ведь следующий прием пищи при таком графике спрогнозировать сложно.

На завтрак я ем мюсли с кефиром, приветствую отварные яйца с ржаным тостом. Каши не очень люблю, но если приготовила слишком много, с удовольствием съем с сухофруктами или соевым соусом.





— Откровенно говоря, я не всегда использую уходовые средства — смотрю на состояние своей кожи. Сейчас, в холодное время года, ее хочется как-то защитить, поэтому в моем «рационе» появились более питательные продукты. Для меня очень важна текстура: не люблю, когда кожа кажется жирной, поэтому предпочитаю эмульсии. Они хорошо увлажняют и совсем не ощущаются на лице.

Долгое время я пользовалась белорусской линейкой MEZOcomplex: постоянно покупала демакияж, лосьон и пилинг-скатку. Несмотря на низкую цену, это очень хорошие средства, я даже брала их в подарок. Пилинг-скатка, например, очень деликатно очищает роговой слой, кожа после нее ухожена, поры сужены, есть ощущение свежести. Сейчас она у меня закончилась, но я определенно куплю это средство еще раз.





— Мне очень нравятся различные гидролаты. Утром после умывания распыляю гидролат на лицо вместо тоника и иду варить кофе! (Улыбается.) Кстати, об умывании. Слышала, что многие косметологи рекомендуют не пользоваться мыльными средствами слишком часто, ведь нарушается естественный кислотно-щелочной баланс кожи. Поэтому больше «жесткое» умывание не практикую. Максимум — использую детское мыло с нейтральным рН.

Еще для очищения лица люблю использовать мицеллярную воду. Но, как оказалось, ее обязательно нужно смывать! Мицеллярная вода — как жидкость для снятия лака, она растворяет все, что есть на коже, и может стать причиной сухости.

Ухаживать за собой в присутствии мужа я не стесняюсь. Более того, я и его приучила использовать крем! (Улыбается.) Как? Просто, когда заметила нежелательные морщинки, предложила помочь с подбором ухода. И он согласился.





— Я считаю, что у меня хорошая генетика, но понимаю, что с этим тоже нужно работать. Ведь не хочется наблюдать изменения на своем лице! При этом не могу сказать, что злоупотребляю походами к косметологу: бывают такие месяцы, когда я вообще его не посещаю. Но есть процедуры, которые стараюсь делать регулярно. Например, я безумно люблю коллагеновые листы, это спасение для моей кожи. Иногда специалист комбинирует их с термомасками: после этого пор вообще не видно! А еще в холодный период года обязательно прихожу на коралловый пилинг. Это очень неприятно, но того стоит: после восстановления кожа как бы наливается изнутри, становится упругой.





Вообще мне хочется попробовать на себе что-то новое, но важно, чтобы это было во благо. Я могу понять женщин, которые прибегли к помощи инъекций из-за появления морщин в зоне вокруг губ: уколы заполнят пустоты и кожа будет выглядеть свежо и естественно. Но когда молодые девушки, у которых с увлажненностью кожи по физиологическим показателям все прекрасно, подкалывают губы, это сразу заметно. А результат часто получается каким-то гипертрофированным. Конечно, это личное дело каждого, но я думаю, что нормальному мужчине хочется проснуться рядом с нормальной женщиной, а не с кем-то переделанным.





— Как-то раз я пришла к трихологу на компьютерную диагностику. Он был очень удивлен состоянием кожи головы — та была идеально чистой — и поинтересовался, чем я пользуюсь. Я ответила: «Шампунями без парабенов». Все-таки натуральную косметику невозможно ничем заменить. А вся эта химия в итоге даст о себе знать, хотя сначала есть вау-эффект.

Мне очень нравятся шампуни от белорусских брендов, часто покупаю российскую органику. Но постоянно пользоваться одним шампунем не могу: в течение недели комбинирую два-три средства, в зависимости от состояния волос.

Волосы у меня вьющиеся, пористые, нуждаются в постоянном увлажнении. Поэтому довольно часто я использую различные маски: пока принимаю душ, они работают. После мытья я обязательно заворачиваю волосы в полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу. И лишь потом наношу масло, термозащиту и делаю укладку.





— Краситься, чтобы сходить в магазин, я точно не стану! (Смеется.) Но если нужно отправиться по делам, легкий макияж сделаю: тон, брови, ресницы. Люблю, чтобы все было естественно.

Консилером я пользуюсь довольно редко — мне кажется, он, наоборот, подчеркивает синеву под глазами, цвет лица выравниваю только тональным кремом. Наношу его кистью, после чего дополнительно распределяю пальцами и «прибиваю» пудрой.





— После нанесения тона скульптурирую лицо: темный оттенок наношу под скулы, а выступающие части, наоборот, высветляю. Вроде бы совсем немного действий, а лицо уже совсем другое!

Эту же палетку для контуринга использую и в макияже глаз. Светлый оттенок наношу на все подвижное веко, а глубины добавляю, смешивая несколько темных оттенков из палетки теней.

Брови я подчеркиваю не каждый день, но если делаю это, то очень аккуратно и только тенями. Не люблю слишком насыщенные, четкие брови: они обязаны «тянуть» за собой активный мейк. Тенями для бровей подчеркиваю и нижнее веко.

Завершают макияж тушь — она у меня белорусская — и карандаш для губ естественного оттенка. И я могу отправляться на встречу! (Улыбается.)





— Мне кажется, самое главное — чтобы любая девушка смолоду берегла свою природную красоту. Конечно, все мы к этому приходим со временем, когда уже через что-то прошли и увидели на своем лице то, чего видеть не хотелось. Но очень важно, чтобы наши девушки не упускали время.





Пользуйтесь косметикой, как вашей душе угодно, но не забывайте о мере и о том, что не нужно прятаться за макияжем — нужно подчеркивать им то, что вам уже дано.





Накапливайте и приумножайте свою красоту — здоровым образом жизни, правильным питанием, добрыми мыслями и поступками. Ведь она должна идти изнутри! Если ты излучаешь позитивные мысли, это обязательно отразится на твоем лице