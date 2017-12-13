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Лизан: пора менять приоритеты в спорте и налаживать интеграцию

14.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Возможности человеческого организма по установлению объективных рекордов без применения допинга давно исчерпаны, соответственно, и спортивные приоритеты в обществе давно пора менять, считает известный российский блогер, редактор портала СОНАР 2050 Иван Лизан.

Лизан: пора менять приоритеты в спорте и налаживать интеграцию
© Sputnik/ Роман Шантар
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"Пора переходить от модели спорта как бизнеса к спорту как инструменту поддержания физической активности, здоровья и развития человека. Сейчас встанет вопрос о Чемпионате мира по футболу, и здесь снова Россию могут наказать, отобрав право на проведение этого Чемпионата или не допустив национальную сборную", — рассуждает эксперт.

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По мнению собеседника Sputnik, сегодня значительно важнее все силы бросить на союзную экономическую интеграцию, где остается "непаханое поле работы". Сегодня в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается много противоречий.

"Взять, например, МАЗ и КАМАЗ. Сегодня в России принята программа по поддержке своих производителей грузовиков, госкорпорации принялись закупать технику ГАЗа и КАМАЗа, в то время как МАЗ оказался "не у дел". На первоначальном этапе ГАЗ и КАМАЗ выигрывают, увеличивая объемы продажи техники. Но программы закончатся, объемы рухнут вниз, и на рынок начнут заходить иностранцы, к примеру, DAIMLER, а МАЗ, тем временем, может погибнуть", — полагает эксперт.

Аудиозапись беседы с Иваном Лизаном слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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