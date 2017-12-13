Минчанка Ольга Нестеренко каждый день проводит в четырехзвездочном отеле, регулярно встречается с иностранцами и раз в месяц бывает в спа. Нет, она не бизнесвумен. Ольга — горничная. Причем лучшая в столице: в этом году она стала победительницей на конкурсе профессионального мастерства «Минский мастер».





По образованию Ольга официантка. После колледжа работала в ресторане, но, признается, это нелегкий труд: из-за поздних банкетов приходилось задерживаться, а гости не всегда вели себя прилично. Поэтому решила стать горничной. Вот уже 13 лет Ольга наводит порядок в гостиничных номерах.

К слову, в сфере услуг работают и ее родные. Мама — официантка, а тетя — горничная с 35-летним стажем.

Ольга выкатывает в коридор огромную тележку. Загружает в нее полотенца, простыни, наволочки, ставит корзину с моющими и чистящими средствами. Сверху на тележке — маленькие баночки с шампунями, гелями и лосьонами для тела (для постояльцев) и тюбик белорусского крема для рук (для самой Ольги).





— Для уборки в санузлах у нас есть перчатки, их выдают ежемесячно. Но маникюр иногда страдает, — улыбается женщина.

Вообще, к внешнему виду горничных есть определенные требования. В первую очередь, это опрятность. Волосы должны быть собраны в прическу, маникюр — неброский, нейтральный. «Хочется иногда сделать что-то поярче, но мы же работаем два через два, так что в выходные дни — пожалуйста, крась ногти в любой цвет», — смеется Ольга.





На ней белая рубашка, серые передник и брюки. И хотя в фильмах горничных любят показывать в платьях, в реальной жизни такую форму обычно не носят: как в этом убираться?

В конкурсах профессионального мастерства женщина участвовала не раз, занимала призовые места. Чтобы получить звание лучшей, нужно было справиться с теоретическим тестом и на время убрать номер после выезда гостя. Ольга показала второй результат по скорости, но зато за качество набрала больше баллов, поэтому и стала победительницей.





Заходим в номер, куда вот-вот заедет турист. Ольга протирает пыль, проверяет, работают ли электроприборы, все ли лампочки горят, пересчитывает полотенца (они, кстати, в каждой гостинице вешаются по-своему).

— А содержимое мини-бара тоже вы проверяете?

— Нет, для этого есть учетчица. Хотя в гостинице, где я раньше работала, за бар отвечали мы. За доплату — 30 процентов от выпитого. Туристы иногда пытались обмануть: вместо коньяка заливали чай, а в обертку от шоколадки, помню, бумажек наложили.





На уборку номера, из которого выезжает гость, уходит в среднем 45 минут. Все делается в определенном порядке. Сначала комнату обязательно проветривают. Затем выносят мусор, меняют постельного белье, пылесосят и протирают пыль. Последним убирают санузел. «Секретов никаких у меня нет — скорость приходит с опытом», — говорит Ольга.





Интересуемся, кто из туристов самый нечистоплотный.

— Честно сказать, россияне. Особенно москвичи, — делится наблюдениями горничная. Хотя белорусы в командировках тоже не особо следят за чистотой: оставляют после себя и семечки, и селедку.





Курить в номерах запрещено: за это штраф 75 рублей. Но не все туристы мирно соглашаются оплатить его. Ольга вспоминает, как гость из Казахстана яростно доказывал ей, что не курил, хотя у самого на тумбочке лежали сигареты с зажигалкой, а на подоконнике остался пепел.





Знать иностранный язык для горничной, кстати, необязательно. Достаточно выучить дежурные фразы.

— Как-то с туристами понимаем друг друга, — улыбается собеседница. — Если что, есть таблички — «Убрать номер», «Не беспокоить». Гости иногда просят найти им подзарядное устройство для телефона, отнести вещи в прачечную (она в гостинице находится) или сдать в городскую химчистку. Вообще, с постояльцами мы почти не общаемся. У нас главное правило: горничная должна быть невидимкой.

Вещи в номерах туристы забывают часто. В постели остаются майки, в розетках — подзарядки, в шуфлядках — нижнее белье и носки. А с собой любят уносить халаты и полотенца.





— Ладно бы на них эмблема отеля была, чтоб хоть память какая-то о поездке осталась. Но это обычные белые полотенца, зачем их забирать? — недоумевает Ольга.

Благодарят ли ее туристы за уборку? Ольга признается, что даже не помнит, давали ли ей хоть раз чаевые. Сейчас везде пластиковыми карточками рассчитываются, поэтому налички при себе у гостей не так много. А вот сувениры иногда дарят: на холодильнике у Ольги, например, висит магнитик из Азербайджана.

Сама героиня любит ездить на море. Правда, получается не так часто, как хотелось бы. Раз в год бывает в Крыму или в Египте.

— Конечно, в отеле первым делом обращаю внимание на чистоту и сравниваю. У нас уровень сервиса, по-моему, намного выше. Все делается по первому требованию гостя. А в Египте телевизор сломанный два дня шли ремонтировать, хотя и пятизвездочная гостиница была.

В Египте, к слову, горничными в основном работают парни. Белорусские же мужчины не торопятся осваивать эту профессию. «Мне кажется, у них и не получится сделать все так уютно, как это умеют женщины», — замечает героиня. Но своих мужчин — мужа и сына — старается привлекать к уборке: надо же ей дома как-то отдыхать от работы!





После 12-часовой смены «на ногах» Ольге уже и никакого фитнеса не нужно. А вот от похода в спа и бассейн героиня никогда не отказывается: раз в месяц отель предоставляет сотрудникам бесплатное посещение релакс-зоны.

Менять работу лучшая минская горничная и не думает:

— Мне нравится: ты все время в тепле, в чистоте. Уже втянулась. Не представляю себя в другой профессии.