



Около канадского города Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван потерпел крушение малый пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде Около канадского города Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван потерпел крушение малый пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя...

По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения. Жертв нет. Самолет был найден в одном километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают спасатели.По факту произошедшего было начато расследование. Причины крушения и другие подробности инцидента не сообщаются, сообщаетКак рассказал корреспонденту CBC представитель West Wind Aviation, крушение потерпел самолет рейса 282, который следовал из населенного пункта Фонд дю Лак в Стони Рапидс. Воздушное судно было двухмоторным турбовинтовым самолетом, который используются для среднемагистральных перелетов.