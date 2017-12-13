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Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде

14.12.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде

Около канадского города Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван потерпел крушение малый пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту.

По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения. Жертв нет. Самолет был найден в одном километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают спасатели.

По факту произошедшего было начато расследование. Причины крушения и другие подробности инцидента не сообщаются, сообщает РБК.

Как рассказал корреспонденту CBC представитель West Wind Aviation, крушение потерпел самолет рейса 282, который следовал из населенного пункта Фонд дю Лак в Стони Рапидс. Воздушное судно было двухмоторным турбовинтовым самолетом, который используются для среднемагистральных перелетов.

 
 
 
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Около канадского города Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван потерпел крушение малый пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя...

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