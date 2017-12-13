Пешеходный переход возле ТЦ «Замок» и остановку около выставочного центра «Белэкспо» городские власти ликвидировали неделю назад. Теперь добраться людям до торгового объекта на общественном транспорте и уехать из него стало труднее. До сих пор единственная, предложенная людям альтернатива, — подземный переход в почти 400 метрах от торгового объекта, возле которого останавливается транспорт, едущий в сторону Орловской. Что думают об изменениях пешеходы и водители и поможет ли закрытие пешеходного перехода предотвратить трагедию?





Напомним, в субботу, 2 декабря , на пешеходном переходе возле «Замка» грузовик ЗИЛ сбил насмерть 11-летнюю девочку, когда та переходила дорогу на зеленый свет. Пострадали еще несколько человек, их жизни ничего не угрожает. Выяснилось, что последний раз автомобиль проходил техосмотр в 2015 году , по предварительной информации, у него отказали тормоза. Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он заключен под стражу.

После аварии на этом пешеходном переходе, а также на пересечении проспекта Победителей с улицей Саперов, начались реконструкционные работы . Предполагалось, что ничего в организации движения меняться не будет. Хотя в начале 2017 года коммунальники сообщали, что в их планах — строительство подземного пешеходного перехода на проспекте Победителей: от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок», но на его строительство Мингорисполком не выделил деньги.

Несмотря на планы, 7 декабря пешеходный переход, где произошла трагедия, закрыли, а остановку «Площадь Государственного флага» в направлении улицы Орловской ликвидировали. Решение об этом принял Мингорисполком .





Замглавы столицы Виктор Лаптев рассказал, что организацию дорожного движения на этом участке изменили в целях безопасности.

— Решение о закрытии наземного перехода принято экспертами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, специалистами ГАИ и другими соответствующими службами города, — сказал он.

Также власти решили пока не приступать к строительству подземного перехода. А переходить проспект теперь нужно по подземному переходу на пересечении Победителей и Саперов, который находится в 390 метрах от старой зебры.

«Проще — «не пущать»

— Лично мне от закрытия этого перехода ни горячо, ни холодно, — поделилась своим мнением Ирина, работница завода «Атлант». — Все потому, что когда я еду на работу из центра, то выхожу на Саперов. Возвращаюсь домой — сажусь на автобус на остановке возле завода. Иногда после работы захожу в «Замок», но и в этом случае мне нормально — нужная мне остановка находится прямо возле входа в ТЦ. Но если бы с полными пакетами мне пришлось бы нарезать круги в подземный переход, я бы отказалась от походов в этот торговый центр.

Отзыв Ирины о дорожно-транспортных изменениях был единственным нейтральным среди всех, которые мы услышали от пешеходов в день нашего визита к ТЦ «Замок». Но женщина рассказала, что сейчас многие ее коллеги по работе обсуждают новость о закрытии пешеходного перехода, говорят, что «дурное решение приняли, не для людей».





Впрочем, такого же мнения придерживаются и пешеходы, которых мы встретили возле «Замка».

— Наверное просто наши власти и ГАИ должны были что-то предпринять и как-то среагировать на ту аварию, вот и «среагировали». На проспекте Победителей много наземных переходов, и на любом могут сбить человека, так почему все их не закрыли? — недоумевает еще одна посетительница «Замка», которая с пакетами, полными покупок, вышла из магазина и шла в сторону подземного перехода на Саперов.

Девушка считает, что если уж такое решение властями было принято, то надо было сразу приступать к строительству подземного пешеходного перехода в этом месте. Услышав о теме нашей беседы к разговору подключилась Раиса, которая была постоянной покупательницей продуктового магазина в «Замке», но из-за того, что сейчас сюда стало неудобно добираться, планирует делать покупки в другом месте.

— Сами-то начальники, которые убрали зебру, на машинах ездят, что им наши переходы! А тут он нужен! Но им же проще «не пущать», чем для людей что-то делать. Так пусть бы «Замок» дал денег на строительство подземного перехода, если по верху ходить нельзя, это же их покупатели страдают от неудобства. Или пусть пускают трансфер от магазина в разные районы, как это сделал «Евроопт».

«Зато теперь никто не будет перебегать дорогу, потому что опаздывает на автобус»

Стало ли лучше автомобилистам от того, что возле «Замка» убрали зебру? С эти вопросом мы обратились к водителям на паркинге ТЦ.

— Честно говоря, мне все равно от того, что этого перехода не стало. В этом месте все равно не разгонишься: остановка рядом — мало ли кто выскочит на дорогу, а за ней заезд на стоянку, — высказался мужчина на Ford Focus.





А вот Сергей на Land Rover доволен тем, что наземный переход возле «Замка» ликвидировали.

— Конечно стало лучше! Раньше этот людской поток несся по переходу даже тогда, когда им включался зеленый мигающий или красный. Ехать было очень опасно. И остановку правильно сделали, что убрали — а то люди бегали через дорогу, и забор бы не спас.

Принятые изменения не повлияли на количество пассажиров такси, об этом AUTO.TUT.BY сообщили таксисты, которые в ожидании своих клиентов стояли возле входа в «Замок».

— Для нас как было раньше, так есть и сейчас. Денег от перевозок больше не стало. Ведь бабушки, которые в магазин приходят, и километр пройдут до остановки, а в такси не сядут — денег нет у них, — сказал водитель авто с шашечками на борту.

— Эту зебру убрали, так тысячи других есть, а еще куча мест, где пешеходы кидаются под колеса машины. Когда ты за рулем, риск попасть в ДТП есть всегда, тут другие решения принимать надо, глобальные, — добавил таксист на VW.





Известно, что очень многие минчане недовольны изменениями, которые произвели столичные власти на проспекте Победителей. Недавно в интернете даже была создана петиция , требующая вернуть пешеходный переход возле ТЦ «Замок» и остановку «Площадь Государственного флага». За сутки ее подписало более тысячи человек, сбор подписей продолжается.



Скриншот с сайта petitions.by

Спасет ли закрытие пешеходных переходов от ДТП?

AUTO.TUT.BY связался с несколькими экспертами в области организации дорожного движения, но все они отказались высказываться на широкую аудиторию о решении, принятым Мингорисполкомом.

Хотя, в частной беседе эти люди отметили, что «ликвидация пешеходного перехода возле ТЦ «Замок» — не решение проблемы, ведь в этом месте идут установленные пешеходные связи, и есть вероятность того, что появятся люди, которые будут перебегать через дорогу в привычном месте, при этом дорожное ограждение не станет им помехой. Хотя в случае ДТП вся вина будет лежать на нарушителе — ведь переход там запрещен».

А вот руководитель центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников считает, что данная мера вполне может применяться, но как промежуточное явление.

— Если там не будет перехода, то есть все шансы, что там что-то будет происходить. Поскольку там довольно активное автомобильное движение, а проезды довольно длинные, поэтому машины будут ехать быстрее, несмотря на ограничение движения 60 км/ч. Но конечно, закрытие перехода это неудобство для пешеходов, для тех, кто будет ехать из центра города — необходимо будет выходить раньше и проходить лишних 300 метров, а также в период проведения выставок — для людей из «Белэкспо». Но в данный момент может это и правильное решение, а дальше нужно будет смотреть, что можно изменить.