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Фанаты обсуждают новое платье Бейонсе
14.12.2017 09:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Поклонники американской певицы Бейонсе активно обсуждают ее новое платье — снимок в своем Instagram артистка опубликовала накануне.
Бейонсе представила в своем Instagram новые фотографии в оригинальном золотом платье. Одна из фотографий певицы получила 1,9 миллиона "лайков", хотя для аккаунта исполнительницы это не предел.
"Ты выглядишь восхитительно", — самый популярный комментарий к ее фотографиям в Instagram.
Поклонники активно обсуждают в комментариях новый образ Бейонсе. Многие хвалят ее за то, как быстро она пришла в хорошую форму после родов двойни. Другие просят артистку быстрее выйти в новом образе на сцену с новыми композициями.
Последний альбом певицы, Lemonade, вышел в 2016-м — тогда же Бейонсе ездила в мировой тур.
Бейонсе — одна из самых уважаемых современных певиц мира в жанре r'n'b. В "копилке" артистки — десятки международных наград, в том числе и строчки в рейтингах самых популярных исполнителей мира.
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В начале этого года американская певица стала мамой двойни, однако она быстро пришла в форму.
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