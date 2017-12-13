Фанаты обсуждают новое платье Бейонсе

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Поклонники американской певицы Бейонсе активно обсуждают ее новое платье — снимок в своем Instagram артистка опубликовала накануне.

Бейонсе представила в своем Instagram новые фотографии в оригинальном золотом платье. Одна из фотографий певицы получила 1,9 миллиона "лайков", хотя для аккаунта исполнительницы это не предел.

"Ты выглядишь восхитительно", — самый популярный комментарий к ее фотографиям в Instagram.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Дек 12 2017 в 3:00 PST

Поклонники активно обсуждают в комментариях новый образ Бейонсе. Многие хвалят ее за то, как быстро она пришла в хорошую форму после родов двойни. Другие просят артистку быстрее выйти в новом образе на сцену с новыми композициями.

Последний альбом певицы, Lemonade, вышел в 2016-м — тогда же Бейонсе ездила в мировой тур.

Бейонсе — одна из самых уважаемых современных певиц мира в жанре r'n'b. В "копилке" артистки — десятки международных наград, в том числе и строчки в рейтингах самых популярных исполнителей мира.