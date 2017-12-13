﻿ В Осиповичском районе Ford после столкновения со встречным МАЗом насмерть сбил пешехода. 21.by
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В Осиповичском районе Ford после столкновения со встречным МАЗом насмерть сбил пешехода

14.12.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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В Осиповичском районе пенсионер погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 13 декабря, в 17.40, вблизи деревни Красное. По предварительной информации, водитель Ford не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в МАЗ. После столкновения с грузовиком Ford отбросило к краю проезжей части, где он сбил 71-летнего пешехода.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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