|
В Осиповичском районе Ford после столкновения со встречным МАЗом насмерть сбил пешехода
В Осиповичском районе пенсионер погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 13 декабря, в 17.40, вблизи деревни Красное. По предварительной информации, водитель Ford не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в МАЗ. После столкновения с грузовиком Ford отбросило к краю проезжей части, где он сбил 71-летнего пешехода.
В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 13 декабря, в 17.40, вблизи деревни Красное.
|
Архив (Разное)
Комментарии