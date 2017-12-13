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В Антарктиде нашли "инопланетные" микроорганизмы

14.12.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
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Австралийские и новозеландские ученые обнаружили два новых типа бактерий, которые, как ранее предполагалось, не способны существовать на Земле. Исследование опубликовано в Nature, передает Lenta.ru.


Антарктида. Фото из архива Карины Добриковой

Для поддержания обмена веществ организмам WPS-2 и AD3 достаточно атмосферы, из которой они получают водород, углекислый газ и окись углерода.

«Мы полагаем, что атмосферные водород, углекислый газ и окись углерода обеспечивают надежные источники энергии и углерода таким сообществам, так что атмосферные источники энергии могут служить альтернативной основой функционирования экосистем, поддерживаемых солнечными или геологическими источниками энергии», — отметили авторы исследования.

WPS-2 и AD3 были обнаружены в приповерхностном слое в двух полярных пустынях, расположенных в Восточной Антарктиде. В указанных районах ученые нашли следы нескольких микроорганизмов. Специалистам удалось восстановить геномы 23 из них, в том числе WPS-2 и AD3.

Открытие ученых подтверждает возможность существования организмов даже в самых экстремальных условиях, в том числе возможность наличия жизни вне Земли.

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Для поддержания обмена веществ этим организмам достаточно атмосферы.

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