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Патент раскрыл возможный дизайн гнущегося смартфона Samsung

14.12.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Полностью гнущиеся смартфоны Samsung будут официально представлены уже в следующем году. Подробностей о внешнем виде и конструктивных особенностях новинок пока немного. В одном из последних патентов компании описывается возможный дизайн будущих аппаратов, сообщает PhoneArena.


Судя по опубликованным схематичным изображениям, дисплей смартфона будет закруглен на 180 градусов с правого угла, за счет чего плавно «перетечет» на заднюю панель аппарата.

По более ранним «утечкам», часть дисплея на задней стороне корпуса устройства будет использоваться для отображения значков приложений и уведомлений. Обозреватель PhoneArena отмечает, что «второй экран» на изображениях оказался больше, чем предполагалось ранее. За счет этого на него кроме уведомлений может выводиться другая, более релевантная информация.


Первые поставки устройства, скорее всего, будут крайне ограниченными и гаджет появится лишь в нескольких странах. Возможно, линейка смартфонов с гнущимися экранами получит названием Galaxy X.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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Первые поставки устройства, скорее всего, будут крайне ограниченными и гаджет появится лишь в нескольких странах.

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