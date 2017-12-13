Какой самый большой кредит могут дать банки

На фоне роста интереса белорусов к жизни взаймы некоторые банки уже начали увеличивать максимально возможные суммы по кредитным продуктам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что можно рассчитывать и от чего зависит размер кредита.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Анализировались потребительские кредиты, возобновляемые кредитные карты и кредиты на рефинансирование, которые можно получить без дополнительного обеспечения. Для итоговой таблицы было выбрано по одному продукту с максимально возможной суммой.

Главные выводы:

для оформления кредита понадобится паспорт и справка о доходах. В справке указывается средняя зарплата за минусом всех вычетов за последние 3 или 6 месяцев в зависимости от кредита и требований банка. Кстати, сейчас не все банки требуют справку о доходах. Так, например, МТБанк предлагает оформить без дополнительных документов до 15 000 рублей, а Идея Банк, Технобанк, Белинвестбанк, БТА Банк — до 5000 рублей;

для потребительских кредитов и кредитов на рефинансирование чаще всего максимальная сумма совпадает, а вот по возобновляемым кредиткам максимальная сумма практически всегда будет меньше. Например, Альфа-Банк предлагает 30 000 рублей по потребительским кредитам и кредитам на рефинансирование, но для возобновляемых кредитных карт эта сумма составит 15 000 рублей. Подобная ситуация, но с меньшим разрывом и у других банков;

из нашего анализа видно, что максимальную сумму по потребительским кредитам и по кредитам на рефинансирование сейчас предлагает Альфа-Банк — 30 000 рублей, Банк Москва — Минск и Цептер Банк предлагают сумму в размере до 20 000 рублей;

для возобновляемых кредитных карт максимальная сумма составляет 17 000 рублей. Такое предложение сейчас у Идея Банка. Достаточно большую сумму предлагают Альфа-Банк и МТБанк — до 15 000 рублей.

На примере потребительского кредита от Альфа-Банка мы прикинули, какая зарплата понадобится для оформления кредита. Если вы планируете взять максимальную сумму размером 30 000 рублей на срок 2 года, то вам потребуется зарплата в размере 3495 рублей, а если взять эту сумму на 6 лет, то потребуется зарплата в размере 1937 рублей.

Методика расчета необходимой зарплаты для оформления кредита у каждого банка своя, но в основном банки учитывают возможный платеж, прибавляют к нему бюджет прожиточного минимума, платежи по другим кредитам, рассрочкам, а иногда и коммунальные платежи, оплату услуг связи и плату за арендное жилье. Для уточнения этих моментов нужно будет ответить на дополнительные вопросы. Например, состоит ли клиент в браке, есть ли дети, есть ли другие кредиты или является ли клиент поручителем — все это влияет на расчет максимально возможной суммы кредита.

Таблица сравнения максимальной суммы по кредитам Банк, название кредитов Условия для потребительских кредитов Условия для кредитов на рефинансирование Условия для возобновляемых кредитных карт АБСОЛЮТБАНК 16,5%,

до 24 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей 15,5%,

до 24 мес.,

до 15 000 рублей нет Белорусский народный банк 16,9%,

до 36 мес.,

до 15 000 рублей 13,9−14,9%,

до 60 мес.,

до 15 000 рублей 0,000001% до 46 дней, потом 28,5%,

до 24 мес.,

до 12 500 рублей Идея Банк 15−15,8%,

до 36 мес.,

до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей 16,8%,

до 48 мес.,

до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей 0,0001% до 50 дней, потом 16,8%,

до 24 мес.,

до 17 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей МТБанк 16%,

до 12 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах нет 15% до 40 дней, потом 27%,

до 54 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах Приорбанк 14−17%,

до 60 мес.,

до 5000 EUR в эквиваленте 14−17%,

до 60 мес.,

до 10 000 EUR в эквиваленте 13% первый год, потом 16%,

до 48 мес.,

до 5000 рублей РРБ-Банк 14%,

до 24 мес.,

до 10 000 рублей 13,99%,

до 36 мес.,

до 15 000 рублей 15%,

до 36 мес.,

до 5000 рублей Технобанк 15,5%,

до 48 мес.,

до 5000 рублей 14%,

до 48 мес.,

до 5000 рублей 15,5%, до 24 мес., до 2500 рублей Альфа-Банк 0,1% первые 30 дней, потом 25,9−28,9%,

до 72 мес.,

до 30 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей 0,1% первые 30 дней, потом 24,9%, до 84 мес.,

до 30 000 рублей 0,1% первые 5 дней, потом 24,9%,

до 15 000 рублей Банк Москва — Минск, «на ЛИЧНОЕ» 9,99% первые 90 дней, потом 16,8%,

до 60 мес.,

до 20 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей нет 16,8%,

до 24 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Паритетбанк 12,9−16,8%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 14−15,5%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 9,9% первые 60 дней, потом 14%,

до 24 мес.,

до 10 000 рублей Банк БелВЭБ 11,5−16,5%,

до 48 мес.,

до 12 000 рублей 16,5%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 16,5%,

до 48 мес.,

до 10 000 рублей Банк ВТБ 23,9−29,9%,

до 60 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей нет 10% до 60 дней, потом 29%,

до 48 мес.,

до 5000 рублей, без справки о доходах Банк «Решение» 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8%,

до 48 мес.,

до 7000 рублей 16,5%,

до 48 мес.,

до 15 000 рублей нет Белагропромбанк 0,0001% первые 10 дней, потом 16%,

до 60 мес.,

до 5000 рублей 11% первый год, потом 14%,

до 60 мес.,

до 7500 рублей 11% первые 180 дней, потом 15%,

до 24 мес.,

до 5000 рублей Беларусбанк 12−16%,

до 60 мес.,

до 8000 рублей до 14%,

до 84 мес.,

до 6900 рублей 14%,

до 12 мес.,

до 3000 рублей Белинвестбанк 13,02−14,52%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей 13,02−14,52%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей 0,0001−12,6% первые 180 дней, потом 14,51%,

до 10 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах БПС-Сбербанк 16,8%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей 16,8%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей 16,8%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей БТА Банк 14,49%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей 13,49−15,49%,

до 60 мес.,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей нет Статусбанк 16%,

до 36 мес.,

до 9000 рублей, без справки о доходах до 2500 рублей нет 25%,

до 48 мес.,

до 8000 рублей, без справки о доходах до 2500 рублей Франсабанк 12−16,5%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 13,99−16,5%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей нет Цептер Банк 15,99%,

до 36 мес.,

до 20 000 рублей 15,99%,

до 36 мес.,

до 20 000 рублей 17%,

до 12 мес.,

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Условия для потребительских кредитов Условия для кредитов на рефинансирование Условия для возобновляемых кредитных карт АБСОЛЮТБАНК 16,5%,

до 24 мес,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей 15,5%,

до 24 мес.,

до 15 000 рублей Нет Белорусский народный банк 16,9%,

до 36 мес.,

до 15 000 рублей 13,9% — 14,9%,

до 60 мес.,

до 15 000 рублей 0,000001% до 46 дней, потом 28,5%,

до 24 мес,

до 12 500 рублей Идея Банк 15 — 15,8%,

до 36 мес,

до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей 16,8%,

до 48 мес,

до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей 0,0001% до 50 дней, потом 16,8%,

до 24 мес.,

до 17 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей МТБанк 16%,

до 12 мес,

до 15 000 рублей, без справки о доходах нет 15% до 40 дней, потом 27%,

до 54 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах Приорбанк 14 — 17%,

до 60 мес,

до 5 000 EUR в эквиваленте 14 — 17%,

до 60 мес,

до 10 000 EUR в эквиваленте 13% первый год, потом 16%,

до 48 мес,

до 5 000 рублей РРБ-Банк 14%,

до 24 мес,

до 10 000 рублей 13,99%,

до 36 мес,

до 15 000 рублей 15%,

до 36 мес,

до 5 000 рублей Технобанк 15,5%,

до 48 мес,

до 5 000 рублей 14%,

до 48 мес,

до 5 000 рублей 15,5%, до 24 мес., до 2 500 рублей Альфа-Банк 0,1% первые 30 дней, потом 25,9% — 28,9%,

до 72 мес,

до 30 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей 0,1% первые 30 дней, потом 24,9%, до 84 мес,

до 30 000 рублей 0,1% первые 5 дней, потом 24,9%,

до 15 000 рублей Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ» 9,99% первые 90 дней, потом 16,8%,

до 60 мес.,

до 20 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей нет 16,8%,

до 24 мес.,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Банк БелВЭБ 11,5 — 16,5%,

до 48 мес.,

до 12 000 рублей 16,5%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 16,5%,

до 48 мес,

до 10 000 рублей Банк ВТБ 23,9 — 29,9%,

до 60 мес,

до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей нет 10% до 60 дней, потом 29%,

до 48 мес.,

до 5 000 рублей, без справки о доходах Банк «Решение» 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8%,

до 48 мес,

до 7 000 рублей 16,5%,

до 48 мес,

до 15 000 рублей Нет Белагропромбанк 0,0001% первые 10 дней, потом 16%,

до 60 мес,

до 5 000 рублей 11% первый год, потом 14%,

до 60 мес,

до 7 500 рублей 11% первые 180 дней, потом 15%,

до 24 мес.,

до 5 000 рублей Беларусбанк 12 — 16%,

до 60 мес,

до 8 000 рублей до 14%,

до 84 мес.,

до 6 900 рублей 14%,

до 12 мес,

до 3 000 рублей Белинвестбанк 13,02−14,52%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей 13,02−14,52%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей 0,0001−12,6% первые 180 дней, потом 14,51%,

до 10 000 рублей, до 5 000 рублей без справки о доходах БПС-Сбербанк 16,8%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей 16,8%,

до 84 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей 16,8%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей БТА Банк 14,49%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей 13,49 — 15,49%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Нет Паритетбанк 12,9 — 16,8%,

до 84 мес.,

до 10 000 рублей 14 — 15,5%,

до 84 мес,

до 10 000 рублей 9,9% первые 60 дней, потом 14%,

до 24 мес.,

до 10 000 рублей Статусбанк 16%,

до 36 мес,

до 9 000 рублей, без справки о доходах до 2 500 рублей нет 25%,

до 48 мес,

до 8 000 рублей, без справки о доходов до 2 500 рублей Франсабанк 12 — 16,5%,

до 84 мес,

до 10 000 рублей 13,99% — 16,5%,

до 84 мес,

до 10 000 рублей Нет Цептер Банк 15,99%,

до 36 мес,

до 20 000 рублей 15,99%,

до 36 мес,

до 20 000 рублей 17%,

до 12 мес,

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