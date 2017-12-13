В кинотеатре Галина Иосифовна и Валерий Андреевич Платоновы не были 27 лет. Последний раз ходили смотреть какую-то фантастику, сидя на деревянных скамейках. Недавно они побывали в velcom cinema и долго не могли поверить, «до чего дошел прогресс». Мягкие кресла, звук, который «бьет в душу», и чай с «бурбалками» — чуть не дошло до спора, баловство это или все-таки комфорт.

О том, какими были кинотеатры 27 лет назад и как с тех пор все поменялось, Валерий Андреевич и Галина Иосифовна рассказали TUT.BY. А заодно поделились историей, как счастливо прожили 53 года вместе.





«Раньше брали с собой только семечки. То ли мода такая была, то ли бедность»

Спустя 27 лет Валерий Андреевич и Галина Иосифовна выбрались в кинотеатр. Туфли — начищены, кашне — на месте. Событие-то волнительное. Они растерянно стоят посреди зала, где продают разную всячину, и не решаются подойти к ней ближе.

— Смотри, дедушка, это начосы. К ним есть соусы, — подсказывает Маргарита, которая привела бабушку с дедушкой в кино. — А тут кола, фанта и спрайт, — продолжает знакомить с ассортиментом внучка.





— Все для баловства, — с серьезной улыбкой комментирует Валерий Андреевич. Но когда внучка предлагает выбрать сладкие мармеладки, мужчина оттаивает.

— А вот здесь слаши, — показывает бабушке Маргарита. — Сделаны из сорбета, сиропа и льда. Все перемешивается и получается такая вкусная штука.

— Ее нужно пить или есть? — уточняет Галина Иосифовна.

Тем временем Валерий Андреевич приходит в замешательство: все это нужно съесть по дороге к залу или можно пронести с собой? Ведь в его детстве такой традиции — хрустеть за просмотром фильма — не было.





— Что вы. Может, леденец какой могли взять. Или, когда были совсем маленькие, семечки грызли. Потом весь кинотеатр был в шелухе. То ли мода такая была, то ли бедность, — вспоминает Валерий Андреевич. — Когда стали постарше, никто не шуршал. Даже с мороженым запрещали проходить.

Вот и Галина Иосифовна снимает пробу с начос и смущается: «Это же хрусту будет на весь кинотеатр».

Но внучка стоит на своем и продолжает показывать незнакомые вещи со странными названиями.





— Это баббл ти. Берешь стакан, насыпаешь разные «бурбалки», — Маргарита переходит на более понятную лексику. — Потом заливаешь жидкостью и пьешь через трубочку. И пузырьки во рту лопаются.

— До чего дошел прогресс, — удивленно говорит Галина Иосифовна, но ничего взять не решается. «Ну хотя бы попкорн», — уговаривает Маргарита, оплачивает «баловство» для дедушки с бабушкой и ведет их к залу, где будут показывать «Легенду о Коловрате».

— Фильм выбирал я, — слово берет Валерий Андреевич. — Вообще, я люблю исторические картины. А тут еще презентация этого фильма состоялась в Кремле перед Путиным. Когда Маргарита предложила выбрать, я сразу его заприметил. Мне кажется, этот сюжет должен вызвать чувство патриотизма, особенно у молодых ребят, которые связывают себя со своей страной, а не думают, куда бы уехать и что-то там заработать.





Деревянные скамейки, просмотры под открытым небом и концерт перед сеансом

Когда на экране стартует показ трейлеров, Галина Иосифовна и Валерий Андреевич спешат на свои места: боятся опоздать.

— Даже коленки можно не поджимать, — Валерий Андреевич садится в кресло и вытягивает ноги.





За просмотром фильма ни Валерий Андреевич, ни Галина Иосифовна практически не шевелятся. Только изредка тянут руки к начос, после чего слышится глухое «хрумс».

Они долго смотрят на финальные титры, прячут остатки съестного в пакет и лишь спустя пару минут встают со своих кресел.

— Удовольствие от фильма получил колоссальное. Хорошо, что перед показом прокрутили рекламу. 28 декабря начнут прокат фильма «Тренер». Куплю себе пенсионный билет за 4 рубля и обязательно пойду снова, — говорит Валерий Андреевич.





Кинотеатр супругов впечатлил. Валерия Андреевича поразил звук, который «бьет в душу», а Галину Иосифовна — сама атмосфера. «Как в кино побывала», — уточняет она.

— Все-таки комфорт — это приятно. Не так, как раньше: сидишь на деревянных лавочках, не знаешь, обо что опереться. Откидные скамейки появились намного позже. И когда все вставали, то делали много грохота.

Валерий Андреевич и Галина Иосифовна с теплом вспоминают, как было раньше: бесплатные кинопросмотры в лесу и концерты перед стартом фильма.

— В «Центральном», например, перед показом выступали артисты. Поэтому многие приходили в кинотеатр за час, чтобы приятно провести время. Фильм предыдущий еще идет, а в фойе — концерт, буфет и все такое, — улыбается Галина Иосифовна.





«Может, мы зря столько времени в кино не ходили? А то дома одно и то же: телевизор, диван, холодильник»

Вместе семья Платоновых уже 53 года. Познакомились они во дворе дома, где родителям дали квартиры. Валерий Андреевич жил во втором подъезде, Галина Иосифовна — в первом. «Как вчера было, как вчера…» — вспоминают супруги.

— Приметил ее — такую малую еще. Я студентом уже был. А когда ей исполнилось 18 и я окончил институт, женился. И мы уехали в Латвию.





— А почему приметили — эту девушку Галину?

— У нее фигура была такая — гитара, как говорится. Сама черненькая, молоденькая, живая. Понравилась — что тут еще добавить.

У Галины Иосифовны припасена своя версия, чем ее покорил Валерий Андреевич.

— Мы, наверное, всего один раз сходили погулять. Как соседи. А потом я стояла с мамой на балконе, она посмотрела на Валеру и сказала: «Вот кому-то муж достанется!» А у меня сердце так сжалось.

Мои родители жили хорошо, в принципе. Но раньше между мужем и женой не было такой близости, как сейчас. Вот мы сидим с Валерой вечером — можем и за руку взяться, и прижаться к друг другу. А раньше, после войны, люди были озлобленные, им было не до того. И мы как дети не видели теплоты, нам казалось, что ее не существует.





Так пути Галины и Валерия пересеклись. Сначала они встречались по-соседски, потом — почти по-взрослому.

— А на свидания куда ходили? — интересуемся.

— Стыдно признаться, и в подъездах встречались. Я студент, какие там деньги на кафе да рестораны. Разве что в кино, где и поцеловаться можно было на заднем ряду, когда людей не было, — рассказывает Валерий Андреевич.

— А так в основном гуляли по проспекту, — говорит Галина Иосифовна. — Или могли зайти в кафе возле кинотеатра «Мир». Там продавали вкусные булочки с повидлом. Зайдем, купим граненый стакан кофе, сдобу, перекусим — и дальше гулять. Не были избалованы ни ресторанами, ничем. Другое время, короче говоря.

— Бедное, но счастливое. Потому что молодые были, — итожит Валерий Андреевич.

Перед выпуском из технологического института Валерия Андреевича хотели забрать в армию, но «деканат его отстоял». По распределению отправили в Латвию, куда он переехал с Галиной Иосифовной — на тот момент уже женой.





Поселили молодую пару в… библиотеке. По соседству был рабочий кабинет Валерия Андреевича. Когда жена начинала что-то готовить, муж всегда знал, что сегодня на обед или ужин. Так они провели свои первые полгода семейной жизни.

Потом получили обещанную квартиру, после рождения сына — вторую, но спустя 17 лет заскучали по родине и переехали обратно в Минск.

После возвращения любимым ритуалом семьи был пятничный поход в кинотеатр «Москва». Но сын рос, родители старели, заботы менялись. Последний раз кино на большом экране они смотрели в «Салюте».

— Теперь думаю: может, мы зря столько времени теряли, в кино не ходили? Почему бы не расслабиться? Выйти в общество, посмотреть, кто чем дышит? А то дома одно и то же: телевизор, диван, холодильник. Это зимой. Летом, конечно, дача. К весне брюки еле застегиваются, а осенью падают, — шутит глава семьи.



