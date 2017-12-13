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В Корее робот принял участие в эстафете Олимпийского огня

14.12.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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В Корее робот принял участие в эстафете Олимпийского огня

Необычного робота HUBO создали инженеры Корейского института передовых технологий. Он принял участие в эстафете Олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон.

Получив факел, HUBO проехал с ним около 100 м до картонной стены. С помощью небольшой пилы он прорезал в ней дыру, через которую передал огонь своему создателю - профессору О Чун-хо.

Между тем перед HUBO огонь несли один из основателей Лаборатории робототехники и механики Калифорнийского университета Лос-Анджелеса профессор Деннис Хонг и робот KAIST - управляемая человеком модель FX-2, сообщила БЕЛТА.

Именно в Калифорнии робот HUBO стал победителем конкурса DARPA Robotics Challenge 2015 года. Отмечается, что роботы HUBO продолжат работать на Олимпиаде. Они будут встречать гостей соревнований в аэропорту и поддерживать участников на стадионах.

Также у роботов можно будет получить справочную информацию на английском, китайском, корейском и японском языках. Игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
 
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Необычного робота HUBO создали инженеры Корейского института передовых технологий. Он принял участие в эстафете Олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон.

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