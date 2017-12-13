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Беларусь и США заинтересованы в развитии сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

14.12.2017 10:05 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и США заинтересованы в развитии сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

На встрече, прошедшей в Следственном комитете с делегацией США, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В центральном аппарате Следственного комитета 12 декабря состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности руководителя представительства в г.Москве Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Дженнифер Свидер, советником представительства Кареном Нерсесяном и вторым секретарем Посольства США в Республике Беларусь Питером Слоуном.

Н встрече был отмечен взаимовыгодный и конструктивный характер сотрудничества между Следственным комитетом и ФБР США по различным аспектам противодействия преступности.

Представительство Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США отвечает в том числе за взаимодействие с компетентными органами Республики Беларусь в данной области, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Американскую сторону интересовали вопросы ведения в Республике Беларусь уголовного процесса по делам, связанным с нелегальным наркотрафиком, особенности взаимодействия следственных подразделений с иными белорусскими правоохранительными органами на стадии досудебного уголовного производства.

На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в развитии всестороннего международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Члены американской делегации высказали признательность за организацию встречи и удовлетворенность полученными исчерпывающими ответами на интересующие вопросы.

 
 
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На встрече, прошедшей в Следственном комитете с делегацией США, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по борьбе с...

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