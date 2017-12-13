|
Беларусь и США заинтересованы в развитии сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
14.12.2017 10:05 — Разное | Ежедневник
На встрече, прошедшей в Следственном комитете с делегацией США, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В центральном аппарате Следственного комитета 12 декабря состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности руководителя представительства в г.Москве Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Дженнифер Свидер, советником представительства Кареном Нерсесяном и вторым секретарем Посольства США в Республике Беларусь Питером Слоуном.
Н встрече был отмечен взаимовыгодный и конструктивный характер сотрудничества между Следственным комитетом и ФБР США по различным аспектам противодействия преступности.
Представительство Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США отвечает в том числе за взаимодействие с компетентными органами Республики Беларусь в данной области, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Американскую сторону интересовали вопросы ведения в Республике Беларусь уголовного процесса по делам, связанным с нелегальным наркотрафиком, особенности взаимодействия следственных подразделений с иными белорусскими правоохранительными органами на стадии досудебного уголовного производства.
На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в развитии всестороннего международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Члены американской делегации высказали признательность за организацию встречи и удовлетворенность полученными исчерпывающими ответами на интересующие вопросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече, прошедшей в Следственном комитете с делегацией США, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по борьбе с...
|
Архив (Разное)
Комментарии