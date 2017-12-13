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Тест: выводок кур, букет фазанов, а что у голубей?

14.12.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выяснилось, что не только русский язык велик и могуч: взять, например, английский. Интересно, что словосочетания "стая сов", "стая ворон" и другие собрания пернатых в английском языке  звучат вовсе не как "стая". Каждое скопление разных птиц имеет собственное название, многие из которых по-русски звучат нелепо.

Sputnik дословно перевел некоторые словосочетания — попробуйте догадаться, какой из следующих вариантов  верный.

 
 
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