Тест: выводок кур, букет фазанов, а что у голубей?

Выяснилось, что не только русский язык велик и могуч: взять, например, английский. Интересно, что словосочетания "стая сов", "стая ворон" и другие собрания пернатых в английском языке звучат вовсе не как "стая". Каждое скопление разных птиц имеет собственное название, многие из которых по-русски звучат нелепо.

Sputnik дословно перевел некоторые словосочетания — попробуйте догадаться, какой из следующих вариантов верный.