Резиденты «Comedy Club» и «Comedy Woman» покажут в двух городах Беларуси комедийное представление « Подыскиваю жену. Недорого! ». Спектакль можно увидеть 3 февраля в КЗ «Минск» и 4 февраля в «ДК ЖД» — Гомель.





Как большинство антрепризных постановок, спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!» посвящен теме неожиданных любовных поворотов. Артисты в забавной манере пытаются показать невеселые реалии современных взаимоотношений, в которых материальное ценится гораздо выше, чем духовное.

Главный герой Игорь невероятно богат, но несчастлив в любви. Большинство девушек, которые то и дело вьются около него, интересует исключительно материальное состояние героя, поэтому ему приходится идти на хитрости, чтобы вывести представительниц прекрасной половины человечества на чистую воду. Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда. После небольшого отбора, он находит свою единственную. Но дальнейший поворот событий окажется куда менее очевидным.





История подкрепляется мастодонтами юмора — Екатерина Скулкина и Мария Кравченко из женского юмористического шоу «Comedy woman», а также Денис Косяков («Любовь на районе», «Зайцев+1»), и резидент «Comedy Club», однин из участников дуэта «Сестры Зайцевы» — Роман Юнусов.

Премьера пьесы Сергея Белова «Подыскиваю жену. Недорого!» состоялась в 2010 году. За это время спектакль успел собрать аншлаги в десятках городов. И, совсем скоро, приедет покорять Беларусь. Узнать, что помогло встретить миллионеру свою судьбу, вы сможете, посетив семейную комедию 3 февраля в Минске и 4 февраля в Гомеле.

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