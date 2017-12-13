В Минске планируют поднять стоимость проезда в городском транспорте. Когда и на сколько?

В Минске намерены в очередной раз поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Прогнозируется, что с 1 июля 2018 года стоимость талона в наземном транспорте вырастет до 65 копеек, а жетона в метро — до 70 копеек. Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался проект бюджета на 2018 год, передает БЕЛТА .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до Br0,65 за одну поездку в наземном транспорте и Br0,7 — в метро, — отметил Алексей Афанасьев. — Планируемые средства будут направлены на решение задач и достижение целевых показателей по сбалансированному развитию автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса на 2016−2020 годы».

Напомним, в последний раз в Минске стоимость проезда в общественном транспорте поднимали с 1 ноября. Теперь талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоят 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 1 ноября вырос до 75 копеек.

По словам Алексея Афанасьева, для транспортного обслуживания минчан в 2018 году планируется приобрести 300 автобусов, 60 электробусов и один состав для метрополитена. Всего на финансирование транспортных услуг в 2018 году планируется направить более 230 миллионов рублей, из них чуть более 42 миллиона рублей — на приобретение подвижного состава и исполнение обязательств по кредитам и лизинговым платежам по ранее заключенным договорам. Запланировано приобретение 300 автобусов и 60 электробусов на условиях лизинга, а также приобретения одного состава из четырех вагонов для метрополитена.