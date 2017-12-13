В Калифорнии кусок льда откололся от самолета и пробил крышу частного дома

В округе Сан-Бернандино (штат Калифорния) хозяева дома смотрели телевизор, когда крышу их дома проломила глыба льда. Семья предполагает, что лед отвалился от пролетающего самолета. Похожий случай здесь уже был, только в соседнем городе Чино. Сообщает CBS Los Angeles.



Скриншот: CBS Los Angeles

Глава семьи Клоделл Карии рассказал, что в момент, когда лед пробил крышу, они с женой смотрели телевизор.



Скриншот: CBS Los Angeles

Услышав ужасный грохот, хозяин заглянул в спальню и увидел, что в крыше зияет дыра, а на кровати лежат ее обломки и гора льда.



Скриншот: CBS Los Angeles

— Глыба льда наверняка рухнула с неба. И тут я понял, что она могла упасть только с пролетавшего над домом самолета, — рассказал хозяин дома.

Мужчина написал заявление в полицию и в Федеральное управление гражданской авиации США, а также в страховую компанию. В последней, признался хозяин, объясняться было сложнее всего.



Скриншот: CBS Los Angeles

К слову, похожий случай был в Калифорнии в начале ноября. В городе Чино (Сан-Бернандино, штат Калифорния) лед проломил крышу в ванной комнате.