Лукашенко призвал ученых на информационную войну

СМИ и псевдоаналитики хотят нарушить спокойствие и стабильность в обществе, это настоящая информационная война, и она практически дезориентирует общество.

Об этом заявил Александр Лукашенко на II съезде ученых 13 декабря.

По мнению президента, «очень необходимо», чтобы «в ответ громко и отчетливо звучал голос авторитетного ученого-государственника».

«Порой жалуются журналисты, что и ученого, и крупного производственника в телевизор очень сложно втащить. Это что, нормальный подход? Это ваша работа сегодня. Это вы должны идти на этот фронт, чтобы не было фронта другого», — потребовал от ученых глава белорусского государства.

«Одна из актуальных задач, стоящих перед гуманитариями, — научиться предвидеть актуальные проблемы и процессы развития общества, помогать государству находить адекватные ответы на новые вызовы современности», — заявил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 13.12.2017, выступая перед белорусским научным сообществом на II Съезде учёных республики.

Напомним, 12-13 декабря прошел II Съезд белорусских ученых , а котором президент отметил, что на ученых не всегда хватает денег, но деньги будут только, если государство получит от науки отдачу.

Фото: sputnik.by