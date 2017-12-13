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Лукашенко призвал ученых на информационную войну

14.12.2017 10:44 — Разное | БДГ  
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СМИ и псевдоаналитики хотят нарушить спокойствие и стабильность в обществе, это настоящая информационная война, и она практически дезориентирует общество.

Об этом заявил Александр Лукашенко на II съезде ученых 13 декабря.

По мнению президента, «очень необходимо», чтобы «в ответ громко и отчетливо звучал голос авторитетного ученого-государственника».

«Порой жалуются журналисты, что и ученого, и крупного производственника в телевизор очень сложно втащить. Это что, нормальный подход? Это ваша работа сегодня. Это вы должны идти на этот фронт, чтобы не было фронта другого», — потребовал от ученых глава белорусского государства.

«Одна из актуальных задач, стоящих перед гуманитариями, — научиться предвидеть актуальные проблемы и процессы развития общества, помогать государству находить адекватные ответы на новые вызовы современности», — заявил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 13.12.2017, выступая перед белорусским научным сообществом на II Съезде учёных республики.

Напомним, 12-13 декабря прошел II Съезд белорусских ученых, а котором президент отметил, что на ученых не всегда хватает денег, но деньги будут только, если государство получит от науки отдачу.

Фото: sputnik.by

 
 
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СМИ и псевдоаналитики хотят нарушить спокойствие и стабильность в обществе, это настоящая информационная война, и она практически дезориентирует общество. Об...

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