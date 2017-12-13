Эмель Льюис из Великобритании в возрасте 15 лет стала жертвой анорексии и довела свой вес до жалких 32 килограмм постоянной диетой и упражнениями. Когда ей пытались помочь, она думала, что родные хотят разрушить ее жизнь. В 21 год девушка взялась за штангу и обернула свою жизнь вспять, а фото «до» и «после» опубликовала онлайн.

22-летняя Эмель Льюис из Хаддерсфилда шесть лет страдала от нервной анорексии, и в пик расстройства её вес составлял всего 32 килограмма, рассказывает Daily Mail . Первые признаки анорексии появились у девушки в возрасте 15 лет, когда она начала чувствовать себя «толстой и уродливой» среди друзей и не могла найти парня.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Ноя 27 2017 в 5:17 PST

— Все началось в старшей школе, — рассказывала девушка. — Я хотела сбросить вес, потому что всегда чувствовала себя толстой. Все мои подруги уже нашли себе парней, а я нет. Я начала думать, что это из-за того, что я толстая и некрасивая.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Ноя 14 2017 в 12:59 PST

— Когда я болела, я отказывалась верить, что со мной действительно что-то было не так. Я истинно верила, что могу остаться с этим весом и продолжать жить нормальной жизнью. Я не хотела избавляться от моего недуга. Я отказывалась от лечения и была убеждена, что все были против меня, что мне врали и хотели разрушить мою жизнь.

На пике расстройства девушка питалась почти исключительно рисовыми хлебцами, пшеничными хлопьями и салатом.

— Я заявила, что я веган. Каждый день я ела абсолютно одно и то же. Пшеничные хлопья, хумус, рисовые хлебцы, салаты и фрукты. Дважды в день я выгуливала своего пса по полчаса, каждое утро занималась йогой и качала пресс. До 4 часов дня я не давала себе ни секунды отдыха.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Дек 5 2017 в 1:20 PST

Когда вес Эмель упал до 32 килограмм, она стала носить детскую одежду. Девушка отказывалась от лечения и была убеждена, что окружающие пытаются разрушить её жизнь, а не помочь. Она рассказывает, что не ощущала слабости, но ей постоянно было холодно.

— Я не чувствовала слабости, потому что мое тело адаптировалось к моему низкому весу. Но меня очень мучал постоянный холод. Мне было буквально больно от холода.

Жизнь Эмель изменилась, когда она подписалась на каналы излечившихся от анорексии девушек в инстаграме. К ней пришло понимание, что она не желает ранней смерти, и она сказала маме, что хочет начать заниматься силовыми упражнениями, чтобы набрать килограммы.

— Я вспоминаю, как однажды лежала в кровати и почувствовала, что умираю. Ко мне пришло понимание, что я ничего не достигла в жизни и что это не тот финал, который мне предназначался. В моей голове что-то щёлкнуло, и тогда я знала, что должна начать бороться за то, чтобы показать миру, кто я есть на самом деле.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Окт 24 2017 в 3:23 PDT

Теперь Эмель ест шесть раз, ежедневно поглощает 2800 калорий и делает в спортзале силовые упражнение. Весит она 55 килограмм.

— Я сказала маме, что хочу начать заниматься с весами, и она верила в меня на 100 процентов. В тот же день она обзвонила кучу личных тренеров, чтобы найти того, кто захотел бы со мной заниматься. И хотя до этого я семь раз срывалась и возвращалась к прежним привычкам, мама никогда не теряла веры в меня и была готова на всё, чтобы помочь мне выкарабкаться.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Ноя 7 2017 в 2:58 PST

В интервью Эмель рассказывает, что самым сложным для неё было развернуть жизнь противоположно направлению, в котором она двигалась последние шесть лет.

— Мое выздоровление сделало меня сильнее как личность, и теперь я смотрю на мир другими глазами. Самым сложным было перестать делать те вещи, которые прочно вошли в мою жизнь за годы с анорексией. Мне буквально приходилось игнорировать собственные мысли.

Публикация от Emelle Lewis (@emellegetswell) Ноя 10 2017 в 1:10 PST

Эмель считает, что силовые упражнения очень помогли ей в процессе выздоровления, и советует всем сосредоточиться на чём-то, что действительно приносит удовольствие.

— Анорексия убеждает тебя, что ты не хочешь поправляться, что с тобой на самом деле всё в порядке. Лучший способ ее побороть — это осознать, что эти мысли на самом деле не твои, что их вызывает в твоей голове нечто враждебное. Найдите что-то, что вас захватывает, к чему вы можете стремиться, и тратьте свои силу и энергию на достижение этой цели. Жизнь слишком коротка, и живём мы только раз. Не тратьте её впустую в лапах у анорексии.